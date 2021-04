"Nawet do 10 mln dawek". Niedzielski o miesięcznych dostawach szczepionek

W poniedziałek na antenie TVP Info szef resortu zdrowia powiedział, że "najuważniejszym wyzwaniem Ministerstwa Zdrowia jest dalsze opanowanie pandemii".

"Chodzi tu zarówno o kwestie stabilizowania sytuacji w szpitalach, ale równolegle zdynamizowanie, przyśpieszenie Narodowego Programu Szczepień tak, żeby to +lądowanie w Normandii+ mogło być prostą drogą, która będzie początkiem finiszu" – wyjaśnił Niedzielski. "Przed nami jeszcze długa droga" – dodał.

Powiedział, że do tej pory cały czas ograniczeniem w prowadzeniu akcji szczepień były dostawy szczepionek.

"Zadeklarowane przyśpieszenie"

"Mamy już zadeklarowane przyśpieszenie. Miesięczne dostawy mogą nawet dojść do poziomu 10 mln dawek preparatu" – zapowiedział szef resortu zdrowia.

Zaznaczył, że teraz trzeba rozbudować infrastrukturę i przygotować się na zastrzyk dostaw w najbliższym czasie.

"Samego Pfizera, jeżeli chodzi o dostawy tygodniowe – będziemy mieli ponad 850 tys. Doliczając inne preparaty, to będą to duże liczby" – powiedział Niedzielski.

Zaszczepieni w Polsce

W poniedziałek wieczorem szef resortu zdrowia podał na Twitterze liczbę zaszczepionych w wieku powyżej 60 lat.

"Już 3,8 mln osób w wieku powyżej 60. roku życia zostało zaszczepionych co najmniej pierwszą dawką. To już blisko 40 proc. tej populacji. Obok liczby nowych zakażeń i obłożenia łóżek w szpitalach to kolejny kluczowy parametr walki z pandemią" – czytamy na Twitterze.

W Polsce wykonano 7 687 617 szczepień przeciw COVID-19, z tego 5 581 068 stanowi pierwsza dawka, a 2 106 549 druga – wynika z opublikowanego w poniedziałek przed południem zestawienia na stronie gov.pl. Ostatniej doby wykonano 147,3 tys. szczepień.

Od 12 kwietnia przez następne 12 dni uruchamiane są zapisy dla kolejnych roczników, począwszy od 1962.

