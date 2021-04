"Za chwilę będzie naszym posłem". Kolejny polityk KO przejdzie do Hołowni?

Jak donosi "Wprost" szeregi Polski 2050 może zasilić kolejny poseł Koalicji Obywatelskiej. – Mirek rozmawiał z Szymonem chyba więcej niż jeden raz i jeśli nie dojdzie do jakiegoś kataklizmu, to za chwilę będzie naszym posłem – powiedział tygodnikowi członek partii Szymona Hołowni.

Polityczne transfery

W ostatnim czasie z KO odeszły posłanki Joanna Mucha oraz Paulina Henning-Kloska, a także poseł Tomasz Zimoch. Z kolei w Senacie KO opuścił senator Jacek Bury. Wcześniej Hołowni udało się "przeciągnąć" na swoją stronę posłankę Lewicy Hannę Gill-Piątek.

Lider Polski 2050 od dawna zapowiadał, że jeszcze w tej kadencji Sejmu powstanie koło parlamentarnego jego ugrupowania.

– W gościnności i szerokości otwartych ramion nikt mnie nie prześcignie. Zależy nam, żeby być obecnym w parlamencie jeszcze przed wyborami parlamentarnymi – mówił Hołownia w jednym z wywiadów we wrześniu 2020 roku.

Kolejny poseł opuści KO?

Jak donosi "Wprost", kolejny poseł Koalicji Obywatelskiej szykuje się do opuszczenia swojej partii i przejścia do Szymona Hołowni. Chodzi o Mirosława Suchonia. Polityk miałby dołączyć do Polski 2050 „w najbliższym czasie”.

Sam Suchoń, choć potwierdził, że spotkał się z Hołownią, to jednak zaprzecza, że chce zmienić partyjne barwy.

– Mogę potwierdzić, że spotkałem się z Szymonem Hołownią. Rozmawialiśmy i jestem pod dużym wrażeniem – powiedział polityk KO. Jednocześnie stwierdza, że za wcześnie na stwierdzenia o tym, że sprawa jego przenosin do Polski 2050 "jest przesądzona".

"W otoczeniu Szymona Hołowni słychać, że sprawa jest już właściwie sfinalizowana i lada dzień nastąpi prezentacja nowego członka" – piszą z kolei dziennikarze "Wprost".

