Ochojska popiera przymus szczepień

– Namawiam do szczepienia się, ponieważ czytam o skutkach koronawirusa i są one straszne. Nie tylko osłabiają ludzi, ale niszczą organy wewnętrzne. Po co narażać się na walkę z chorobą przez lata, jak można się zaszczepić – mówiła Ochojska w rozmowie Onetem.

Polityk zarzuca rządzącym, że nie przeprowadzili profesjonalnej kampanii informacyjnej, która uświadamiałaby ludziom, czym jest koronawirus i dlaczego tak ważne jest szczepienie się.

Ochojska wskazała, że na to nakładają się takie zjawiska, jak choćby wpływ mediów społecznościowych, na których "ludzie wypisują nieprawdziwe i sensacyjne informacje".

Jej zdaniem szczepienia przeciw COVID powinny być obowiązkowe. – Czytam o skutkach COVIDU i one są straszne. One niszczą organy wewnętrzne, nie znamy wszystkich skutków. Po co narażać się z tą walką, skoro można się zaszczepić – stwierdziła.

Koronawirus w Polsce

Mamy 13 926 nowych przypadków zakażenia koronawirusem – poinformowało w środę rano Ministerstwo Zdrowia. Jak informuje dalej resort, z powodu COVID-19 zmarło 201 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 539 osób.

Łącznie badania potwierdziły do tej pory zakażenie u 2 718 493 osób, z których 63 473 zmarły. W szpitalach przebywa 30 706 chorych z COVID-19, a 3265 z nich jest podłączonych do respiratorów – podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że kwarantanną objęte są 253 tys. osób.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowane jest 45 825 łóżek i 4540 respiratorów.

