Morawiecki: Do sierpnia zaszczepimy się wszyscy!

"Od 10 maja każdy pełnoletni obywatel będzie mógł się zarejestrować na szczepienie. Korzystajmy z tej możliwości, a do sierpnia zaszczepimy się wszyscy!" – apeluje szef rządu na Facebooku.

Szef rządu zapisany na szczepieni

Premier Morawiecki poinformował we wtorek, że zarejestrował się na szczepienie przeciw koronawirusowi. "Dziś nadszedł dzień, kiedy mogę powiedzieć: zarejestrowałem się! Wczoraj uruchomiono rejestrację dla mojego rocznika – 1968, więc wziąłem telefon, wykręciłem numer 989, podałem dane… I jest!" – poinformował premier na Facebooku. Do wpisu dołączył nagranie, na którym rejestruje się przez infolinię. Podał, że szczepiony będzie preparatem firmy AstraZeneca.

Premier zwrócił uwagę, że wiele osób pisało mu, że powinien zrobić to wcześniej. "Dać przykład, że szczepienia są bezpieczne, przeciąć spekulacje o spiskach i niebezpieczeństwie" – zaznaczył szef rządu. Jak jednak podkreślił, najlepszym przykładem jest konsekwencja, cierpliwość, pokora i determinacja w dążeniu do celu. "Nikt nie stoi ponad prawem i zasadami, które ustaliliśmy" – dodał Mateusz Morawiecki.

9 mln szczepień przeciw COVID-19

We wtorek na rządowych stronach podano, że w Polsce wykonano dotąd 9 006 539 szczepień przeciw COVID-19. Pierwszą dawkę otrzymało 6 699 255 osób. Zaszczepionych drugą dawką oraz jednodawkowym preparatem J&J jest 2 307 284 osób.

Po szczepieniach odnotowano 6292 niepożądane odczyny, w większości objawiające się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia. Od 27 grudnia ub.r., gdy zaszczepiono pierwszą osobę zutylizowano w sumie 9811 dawek szczepionek.

Rejestracja dla kolejnych grup wiekowych

W środę ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób z rocznika 1970, które na początku roku nie wypełniły formularza zgłoszeniowego na szczepienie. Rejestracja odbywa się przez internet, infolinię 989, SMS-em pod numerem 880-333-333 lub w punktach szczepień. Kto nie zapisze się w wyznaczonym dniu, może to zrobić później.

Według obowiązującego kalendarza codziennie od 12 kwietnia do grupy rejestrujących dołącza kolejny, młodszy o rok rocznik. Od poniedziałku zapisywać mogą się rocznik 1968 (53 lat), od wtorku może to uczynić rocznik 1969 (52 lat), w środę rocznik 1970 (51 lat). Kalendarz ustalono według tej zasady do 24 kwietnia, kiedy umówić na szczepienie będą się mogły osoby w wieku 48 lat (rocznik 1973).