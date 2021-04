Premier zarejestrował się na szczepienie. Wiemy, który preparat otrzyma

"Dziś nadszedł dzień, kiedy mogę powiedzieć: zarejestrowałem się! Wczoraj uruchomiono rejestrację dla mojego rocznika - 1968, więc wziąłem telefon, wykręciłem numer 989, podałem dane… I jest!" – poinformował Morawiecki we wtorek na swoim profilu na Facebooku.

facebook

Którą szczepionkę dostanie premier?

"Szczepionka - Astra Zeneca - już na mnie czeka. Razem ze mną bez problemu zarejestrowała się też moja żona, Iwona. Oboje przygotowujemy się na szczepienie" – oświadczył szef rządu.

"Wielu z Was pisało, że powinienem to zrobić wcześniej. Dać przykład, że szczepienia są bezpieczne, przeciąć spekulacje o spiskach i niebezpieczeństwie. Najlepszym przykładem jest konsekwencja, cierpliwość, pokora i determinacja w dążeniu do celu. Nikt nie stoi ponad prawem i zasadami, które ustaliliśmy" – napisał Morawiecki.

W ocenie premiera "Narodowy Program Szczepień przyspieszył na tyle, że już niedługo każdy otrzyma swoją dawkę – jeśli tylko będzie tego chciał". "Rejestrujmy się i czekajmy na swoją kolej" – dodał. Do wpisu dołączył nagranie, na którym rejestruje się przez infolinię.

Nowy kalendarz szczepień

Wcześniej szef KPRM Michał Dworczyk przedstawił zmiany w harmonogramie szczepień. Od poniedziałku, 26 kwietnia będzie otwarta rejestracja każdego dnia dwóch roczników. Zacznie się od osób urodzonych w 1974 i 1975 roku.

Natomiast 28 kwietnia rząd uruchomi rejestrację dla osób między 30 a 39 rokiem życia, które wcześniej – między styczniem a marcem – zgłosiły za pośrednictwem formularza elektronicznego gotowość do zaszczepienia się.

– Od 9 maja już wszyscy będą mieli wystawione e-skierowania, wszyscy będą mogli się rejestrować na kolejne terminy szczepień – zapowiedział Dworczyk.

Czytaj też:

Problemy z dostawą szczepionek. O ponad 200 tys. dawek AstraZeneki mniej