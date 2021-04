Sobolewski o Funduszu Odbudowy: Liczę na to, że głosy Zjednoczonej Prawicy wystarczą

Piotr Muller zaprzeczył w środę w TVP1, by był plan odwleczenia głosowania nad Funduszem Odbudowy do czerwca, tak by Polska była jedynym krajem, który nie ratyfikował umowy, co z kolei ma wywrzeć presję na opozycję. – Realnie ustawa będzie głosowana w maju – poinformował. Solidarna Polska zapowiada, że nie podniesie ręki za projektem. PiS musi więc liczyć na poparcie opozycji.

– Liczę w pierwszej kolejności na to, że głosy Zjednoczonej Prawicy wystarczą do uchwalenia Funduszu Odbudowy. Liczę, że rozmowy przyniosą kompromisowe rozwiązania i że będziemy mogli jako Zjednoczona Prawica przystąpić do głosowania nad tym Funduszem Odbudowy, ale to nie tylko, przypominam, bo za tym też jest budżet UE – stwierdził w czwartek Krzysztof Sobolewski w "Sygnałach dnia" Jedynki Polskiego Radia.

Sobolewski: Sądzę, że dojdziemy do kompromisu

Polityk nie przekreśla możliwości kompromisu w Zjednoczonej Prawicy podczas głosowania ws. ratyfikacji Funduszu Odbudowy.

– Przyzwyczailiśmy się już do życia na krawędzi. Co miesiąc słyszymy, że już nie ma koalicji. To też kontekst wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, bo ciągle słyszymy, że już po PiS-ie, po Zjednoczonej Prawicy. Nic się nie rozpadnie, nie zakładam takiego scenariusza i jestem z natury optymistą. Sądzę, że dojdziemy do kompromisu także i w tej sprawie, jak wcześniej bywało w innych i będziemy mogli dalej realizować program Zjednoczonej Prawicy jako ZP w Sejmie, jako większość rządowa – podkreślał Sobolewski.

Kiedy kongres PiS?

Pytany o termin kongresu Prawa i Sprawiedliwości, Sobolewski stwierdził, że wszystko jest uzależnione od sytuacji epidemicznej w naszym kraju. – Natomiast termin w tej chwili to jest koniec czerwca, a charakter będzie miał w tej chwili statutowo-wyborczy. Mamy przed sobą wybór władz partii, a jednocześnie zmiany w statucie i to będą główne punkty obrad kongresu. Mam nadzieję, że odbędzie się pod koniec czerwca, jeśli tylko sytuacja pandemia na to pozwoli – dodawał.

Prezentacja Nowego Polskiego Ładu. "Decyzja jeszcze przed nami"

Jak zaznaczał Krzysztof Sobolewski, decyzja, kiedy będzie zaprezentowany Nowy Polski Ład, jeszcze nie zapadła.

– Nie wykluczam, że w najbliższym czasie, natomiast wszystko jest uzależnione od sytuacji pandemicznej. Czy to będzie 8 maja, to się jeszcze okaże. Decyzja przed nam – stwierdził.

