Wójcik: Czy Terlecki chciałby płacić za długi obywateli innych państw?

Wójcik był gościem Polsat News, gdzie był pytany o tarcia w Zjednoczonej Prawicy. Polityk podkreślił, że Solidarna Polska sprzeciwia się Funduszowi Odbudowy, który postrzega jako zagrożenie dla suwerenności państwa.

"Jesteśmy konsekwentnie"

Jednocześnie wiceminister wbił szpilę marszałkowi Terleckiemu. – My mamy zupełnie inną ocenę niż chociażby marszałek Terlecki. Uważamy że to jest niebezpieczny dokument z punktu widzenia między innymi uwspólnotowienia długu. Bo trzeba dzisiaj zapytać: czy marszałek Terlecki chciałby płacić za długi obywateli innych państw i takie pytanie bym zadał jako pierwsze w czasie spotkania z panem marszałkiem – ocenił Wójcik.

Jednocześnie polityk dodał, że w Zjednoczonej Prawicy nadal trwają rozmowy dot. Funduszu Odbudowy, ale Solidarna Polska jest konsekwentna w swoim działaniu. –Dyskutujmy, rozmawiajmy na ten temat, ale my nie poprzemy tego dokumentu. Zapowiedzieliśmy to, jesteśmy konsekwentni. Musimy być wiarygodni w oczach naszych wyborców– stwierdził Michał Wójcik w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Wójcik o pomyśle Gowina

Prowadzący red. Bogdan Rymanowski przypomniał o propozycji wicepremiera Jarosława Gowina, zgodnie z którą z hoteli czy restauracji mogliby korzystać tylko zaszczepieni przeciw COVID-19. Obecne restrykcje dotyczące tych obiektów miałyby nadal dotyczyć osób, które nie przyjęły szczepionki.

Michał Wójcik przypomniał, że rozpatrując tę sugestię, należy kierować się "kategorią konstytucji". – Ustawa zasadnicza mówi, że wszyscy są równi. Co miałaby zrobić osoba, która nie ma możliwości zaszczepienia się, bo nie otrzymała jeszcze terminu i nie będzie mogła korzystać z takich miejsc? – pytał retorycznie.

Wójcik zaznaczył, że nadal są osoby, które ze względu na rok urodzenia nie mogą się jeszcze zaszczepić. – I co, one miałyby się nie przemieszczać? Artykuł 52. polskiej konstytucji daje do tego prawo – wskazał gość Polsat News.

