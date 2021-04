Kiedy głosowanie ws. Funduszu Odbudowy. Terlecki: Nie ma terminu

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki poinformował w Polskim Radiu 24, że głosowania nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy nie możemy spodziewać się na najbliższym posiedzeniu.

– Nie ma jeszcze takiego terminu. Z pewnością nie będzie to na tym posiedzeniu, które rozpoczyna się jutro. Następne jest wyznaczone na maj, ale być może projekty ustaw, które spłyną z rządu, spowodują, że jeszcze w kwietniu będzie dodatkowe jednodniowe posiedzenie – mówił.

Terlecki: Myślę, że przyspieszonych wyborów nie będzie

Jak zaznaczył, pomimo nieporozumień w Zjednoczonej Prawicy, nie spodziewa się przyspieszonych wyborów.

– Razem dostajemy jednak więcej, natomiast nasi koalicjanci, którzy ostatnio wykazywali ochotę na to, żeby wybić się na samodzielność, są pod progiem wyborczym, nie mają szans na 5 proc. Kończą, można powiedzieć, swoje polityczne życie. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Myślę, że przyspieszonych wyborów nie będzie – ocenił Terlecki.

Decyzja ws. Nowaka

Warszawski sąd zdecydował, że były minister transportu Sławomir Nowak może opuścić areszt. Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił, że Sławomir Nowak może wyjść na wolność. Prokuratura zapowiedziała zaskarżenie tej decyzji. Na zorganizowanej w tej sprawie konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaznaczył, że prokuratura liczy na zmianę decyzji sądu.

– To przykre, że wciąż musimy słuchać o jakichś kuriozalnych decyzjach sądów na różnych poziomach: od drobnych spraw po takie właśnie z panem Nowakiem. Naprawdę nie wiadomo, co z tym zrobić. Wypadałoby jednak dokonać jakichś radykalnych działań, które by usprawniły i odpolityzowały wymiar sprawiedliwości. Na razie się na to nie zanosi – mówił o sprawie w Polskim Radiu 24 wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS.

–Jeżeli ktoś nie nadaje się do tego, żeby wydawać wyroki, to nie powinien się tym zajmować. Jednak zbyt pobłażliwie podchodzimy, państwo polskie podchodzi do działalności politycznej sędziów. To powinno zostać ukrócone stanowczo, żeby to środowisko oczyścić z ludzi, którzy do pełnienia funkcji sędziego się nie nadają – dodawał.

Czytaj też:

Jakie poparcie mają Porozumienie i Solidarna Polska? Najnowszy sondażCzytaj też:

Rzecznik Porozumienia: My nie stawiamy warunków. Chodzi o wzajemny szacunekCzytaj też:

Ziobro: Będę konsekwentnie brał odpowiedzialność za wiarygodność