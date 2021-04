Przedterminowe wybory? Sobolewski: Można te spekulacje włożyć między bajki

W sobotę odbyła się konwencja krajowa ugrupowania Jarosława Gowina. Konwencja została podzielona na trzy panele: zdrowie, zielony ład i mieszkalnictwo. Gośćmi specjalnymi byli: była posłanka Kukiz'15 Agnieszka Ścigaj i były poseł Prawa i Sprawiedliwości Lech Kołakowski.

Dziś na antenie Radia Plus o konwencję Porozumienia był pytany Krzysztof Sobolewski z PiS-u.

– Oglądałem fragmenty. Odebrałem to jako pewne postulaty, które można by było włączyć, jeśli będą za tym szły konkretne projekty ustaw, do Nowego Polskiego Ładu. Ale to oczywiście to jest też kwestia ustalenia w ramach kierownictwa Zjednoczonej Prawicy – ocenił.

"Wszystkie warianty są na stole"

Sobolewski był również pytany o sytuację w Zjednoczonej Prawicy i relacje koalicjantów.

– Wszystkie warianty są na stole w tej chwili, mogą być i zmiany w umowie koalicyjnej i nowe rozstrzygnięcia co do współpracy między członkami Zjednoczonej Prawicy. Niczego nie wykluczam oczywiście, ale będziemy mogli o tym mówić dokładniej, bardziej szczegółowo, kiedy te rozmowy, mam nadzieję, dobiegną do szczęśliwego końca – stwierdził Krzysztof Sobolewski.

Zapewnił przy tym, że wszelkie spekulacje o tym, że będą w tym roku przedterminowe wybory, "można włożyć między bajki".

– Rozmowy trwają w tej chwili wśród liderów Zjednoczonej Prawicy i mam nadzieję, że te rozmowy zakończą się pozytywnym skutkiem. Chcę zastrzec, że nie przewiduję wyborów w tym roku, od razu mówię, że wszelkie spekulacje o tym, że będą w tym roku przedterminowe wybory, można włożyć między bajki – stwierdził polityk.

Rząd mniejszościowy? Sobolewski: Nic mi na ten temat nie wiadomo

Poseł PiS odniósł się również do opinii, że mamy w tej chwili rząd mniejszościowy.

– Nic mi na ten temat nie wiadomo, żebyśmy mieli rząd mniejszościowy. Wczoraj w Sejmie, jeśli się nie mylę, na kilkadziesiąt głosowań, chyba w żadnym nie było mniejszości rządzącej, w głosowaniach, więc wczorajsze głosowania pokazały, że nadal jest rząd większościowy i jest koalicja rządząca i mamy większość w Sejmie – stwierdził.

