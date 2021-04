Lichtman: Bez Trubadurów nie byłoby Krzysztofa Krawczyka

Tużpo śmierci Krawczyka zaczęła się kłótnia między Marianem Lichtmanem, z którym tworzył Trubadurów a wieloletnim menadżerem artysty Andrzejem Kosmalą. Obok personalnych niesnanek, w grę wchodzi syn Krawczyka, z którym artysta nagrał wspólną płytę. Głos w tej sprawie zabrała żona Krzysztofa Krawczyka, Ewa. Ewa Krawczyk opublikowała na Facebooku obszerny wpis, w którym prosiła Lichtmana, aby ten przestał opowiadać o prywatnych sprawach w mediach i pozwolił jej w spokoju przeżyć żałobę.

Marian Lichtman przekonuje, że między nim a żoną zmarłego artysty nie ma żadnego nieporozumienia i darzą się wielką sympatią. Źródła konfliktu doszukuje się w Andrzeju Kosmali, który jego zdaniem, chciał odciąć Krzysztofa Krawczyka od Trubadurów.

"Ciągnęło go do wspomnień"

– Pan Andrzej Kosmala nigdy nie darzył sympatią zespołu. Całe życie bał się zespołu Trubadurzy, że Krzysztof coś może z nami zrobić. Krzysztof zawsze nas wspierał. Ciągnęło go do wspomnień. Trubadurzy to nie był czas pana Kosmali – mówi Lichtman z rozmowie z serwisem Pudelek.

Według niego "dziwne obawy Kosmali" mogą wynikać z jego nieobecności w życiu Krawczyka, kiedy ten stawiał swoje pierwsze muzyczne kroki.

– Niepotrzebna ta panika, nie był nigdy fanem. Nie bolało nas to, ale dziwiliśmy się jemu. Po rozmowach ze mną nie był potem również moim fanem. Krzysztof sam prowadził swoją działalność, dużą pracę robiła Ewa. Kosmala też miał duży wkład pracy. Krzysztof otaczał się dobrymi muzykami, panował nad tym. Powiem szczerze. Gdyby nie było Trubadurów, to nie byłoby Krzysztofa Krawczyka. Wtedy nie było pana Andrzeja Kosmali – podsumował kompozytor, założyciel zespołu Trubadurzy.

Śmierć artysty

W sobotę 10 kwietnia odbyły się uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Krawczyka. Muzyk zmarł w poniedziałek 5 kwietnia.Mszę pogrzebową sprawowano w Łodzi. Artysta został pochowany na cmentarzu w Grotnikach. W uroczystości wzięły udział tłumy żałobników. Pojawił się premier Mateusz Morawiecki.

