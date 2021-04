Anita Gargas ujawnia: Kulisy polityki miejskiej w Chorzowie

Urzędnicy ratusza i pracownicy miejskiej spółki prowadzący kampanię wyborczą urzędującego prezydenta, niemiecka firma od lat monopolizująca rynek gospodarki odpadami w mieście oraz nieprawidłowości w administrowaniu środkami publicznymi.

Czy urzędników angażowano w godzinach pracy do prowadzenia kampanii wyborczej prezydenta? Z jakich powodów przetargi na wywóz śmieci w Chorzowie wygrywa tylko jedna i zawsze ta sama niemiecka firma? Jak doszło do tego, że firma wygrała kolejny przetarg mimo, że zerwała z miastem poprzednią umowę i do dzisiaj nie zapłaciła ponad 5 milionów złotych kary? Dlaczego prezydent Andrzej Kotala unika odpowiedzi na niewygodne pytania dziennikarzy? „Magazyn śledczy Anity Gargas" w czwartek o 21:55 w TVP1.

Czytaj też:

Lisicki: Paszporty szczepionkowe to zamordystyczny projektCzytaj też:

Perfect odpowiada na wpis Markowskiego. Fani zszokowani