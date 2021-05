Straż Marszałkowska sprawdzi kto nie musi nosić maseczki

W Dzienniku Ustaw opublikowano we wtorek zmienione rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wejdzie w życie z dniem po ogłoszeniu.

Kto może nie nosić maseczki

Przepisy stanowią obecnie, że na żądanie policji, straży gminnej, straży granicznej w lotniczych przejściach granicznych, a na obszarze kolejowym, w pociągach oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych również na żądanie straży ochrony kolei, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, lub zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Są to okoliczności, które zwalniają z zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa.

Do grona uprawnionych do weryfikacji dokumentu uprawniającego do nienoszenia maseczki dodano teraz Straż Marszałkowską na terenach będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu.

1 tys. nowych zakażeń koronawirusem

Mamy 1 000 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – podało we wtorek MZ. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 151 osób.

Nowe przypadki SARS-CoV-2 dotyczą województw: mazowieckiego (138), śląskiego (121), wielkopolskiego (114), dolnośląskiego (89), łódzkiego (83), zachodniopomorskiego (73), lubelskiego (70), małopolskiego (64), kujawsko-pomorskiego (51), pomorskiego (31), warmińsko-mazurskiego (31), świętokrzyskiego (28), opolskiego (27), lubuskiego (22), podlaskiego (22) i podkarpackiego (15).

Ministerstwo Zdrowia podało w komunikacie, że 21 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W raporcie napisano, że z powodu COVID-19 zmarło 41 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 110 osób (łącznie 151 zgonów w ciągu ostatniej doby).

Według danych MZ, łączna liczba zakażeń koronawirusem wzrosła we wtorek do 2 867 187. Od początku wybuchu epidemii w Polsce z powodu COVID-19 zmarło 73 096 osób. Wyzdrowiało 2 629 626 chorych.