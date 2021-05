Transfer z KO do PiS? Wiceminister ujawnia zaskakujące informacje

Większość parlamentarna Zjednoczonej Prawicy wisi na włosku. PiS ma obecnie zaledwie 231 posłów, dlatego też poszukuje w innych partiach parlamentarzystów gotowych przejść, by tym samym wzmocnić większość sejmową. Wczoraj media informowały, że rządzący robią podchody m.in. pod polityków Konfederacji.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda przekazał natomiast, że nie brakuje chętnych posłów do zasilenia szeregów Zjednoczonej Prawicy. Co więcej, polityk wyznał, że wśród nich mogą pojawić się nawet działacze Koalicji Obywatelskiej.

– Jest niewielka grupa osób, która zawiodła się na Platformie, będąc w niej. My też bardzo selektywnie podchodzimy do tych osób, ale niewielka grupa takich posłów, która mogłaby odnaleźć się w Zjednoczonej Prawicy, jest – zdradził w rozmowie z Wirtualną Polską.

Buda podkreślił, że "w zasadzie pewne" jest to, że politycy zaczną uciekać z PO do innych partii. – Zarówno do Szymona Hołowni, jak i do Lewicy, ale też do Zjednoczonej Prawicy. Klub Koalicji Obywatelskiej będzie się uszczuplał – mówił. Wiceminister stwierdził, że najbliższy czas będzie "burzliwo-transferowy". Buda ocenił, że ten okres wyniesie około dwóch miesięcy.

PiS bez samodzielnej większości

Z najnowszego sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość/Zjednoczona Prawica, jednak partia Kaczyńskiego z poparcie na poziomie 38,4 proc. nie mogłaby liczyć na samodzielną większość w Sejmie (z badań wynika, że ZP mogłaby liczyć na 215 mandatów).

Na drugim miejscu z wynikiem 22,2 proc. uplasowało sie ugrupowanie Szymona Hołowni. Polska 2050 odnotowała wzrost o 1,3 pkt. proc. Sondaż nie przynosi dobrych wiadomości dla Koalicji Obywatelskiej (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska), która tracąc 3,5 pkt. proc., uzyskała zaledwie 14,6 proc. głosów. Swoją reprezentację w Sejmie miałyby także Lewica (SLD, Wiosna, Razem) - 10,8 proc. (+0,1 pkt. proc.) oraz Konfederacja - 7,1 proc. (+0,3 proc.).

Schetyna: Wierzę, że PO będzie liderem ugrupowań opozycyjnych