"Mamy prawo wiedzieć". Poseł Lewicy pyta o majątek premiera. Jest odpowiedź

W środę Wirtualna Polska ujawniła szacunkową wartość majątku premiera Mateusza Morawieckiego i jego żony. Dziennikarze tego serwisu zauważyli, że choć majątki polityków są jawne, to w 2013 roku Morawieccy podpisali umowę o podziale majątku, w związku z czym część nieruchomości zapisana jest na Iwonę Morawiecką i nie pojawia się w oświadczeniach majątkowych premiera.

Aby ustalić wartość majątku Morawieckich, dziennikarze przestudiowali księgi wieczyste w poszukiwaniu należących do nich nieruchomości. Ich nazwisko odnaleziono w 24 księgach. Ze zgromadzonych danych dziennikarze ustalili, że majątek premiera i jego małżonki może opiewać na ok. 40 mln złotych. Zaznaczyli jednak, iż jest to minimalna kwota. Wyliczenia dotyczą bowiem tylko gotówki i nieruchomości krajowych.

Czytaj też:

Ujawniono majątek Morawieckich. Kwota robi wrażenie

"Mamy prawo wiedzieć"

Kwestia majątku szefa rządu zainteresowała Macieja Gdulę. Poseł Lewicy zauważył, że w przypadku naprawdę bogatych czyli ludzi mających powyżej 10 mln majątku zwyczajem jest posiadanie kont za granicą oraz zagranicznych nieruchomosci. W związku z tym zapytał na Twitterze: "Czy Mateusz Morawiecki ma takie konta i takie nieruchomosci?". "Mamy prawo wiedzieć" – podkreślił.

Jest odpowiedź rzecznika rządu

Posłowi Lewicy odpowiedział rzecznik rządu. Chcąc rozwiaż wątpliwości parlamentarzysty, Piotr Müller zapewnił, że "premier Morawiecki oraz żona Pana premiera nie mają żadnych kont, ani żadnych środków ani jakichkolwiek innych aktywów poza naszym krajem".

"Dziękuje Panu za informacje. Byłoby wspaniale gdyby mogli to też potwierdzić we wspólnym oświadczeniu majątkowym. Nie wszyscy są tak ufni jak ja" – odpowiedział rzecznikowi rządu Maciej Gdula.

Przypomnijmy, że według oficjalnego oświadczenia majątkowego, premier jest właścicielem dwóch domów o wartości 5 mln zł i mieszkania w Warszawie wartego 1,1 mln zł. Jest też współwłaścicielem (razem z żoną) segmentu wartego 1,2 mln zł, a także ma działkę rolną o wartości 200 tys. zł.

Czytaj też:

Żenujący wpis Lubnauer. Poseł Lewicy nie wytrzymał: Niech Pani skasuje ten niemądry komentarzCzytaj też:

"Łączyć Polskę w jedną spójną opowieść". Premier dziękuje samorządowcom