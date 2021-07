Powrót Tuska, kongres PiS. Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl!

W minioną sobotę odbyła się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk oficjalnie powrócił na polską scenę polityczną. Po kilku tygodniach medialnych spekulacji były premier przejął przywództwo w partii. Jako nowy wiceprzewodniczący będzie pełnił obowiązki szefa ugrupowania do czasu formalnych wyborów. Było to możliwe dzięki rezygnacji Borysa Budki z funkcji przewodniczącego Platformy Obywatelskiej i rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczących Ewy Kopacz oraz Bartosza Arłukowicza. Podczas spotkania z przedstawicielami klubu KO Donald Tusk miał zapowiedzieć, że daje sobie rok na odbudowę Platformy Obywatelskiej. Po tym czasie ma poddać się autoweryfikacji. W ciągu roku Platforma znów ma mieć wiodące miejsce na opozycji.

Fundamentalne pytanie postawił jednak Rafał Ziemkiewicz w swoim tekście "Wrócić aby nie wrócić". Publicysta "Do Rzeczy" zwrócił uwagę, że nikt nie szuka odpowiedzi, dlaczego właśnie teraz Donald Tusk zdecydował się odpowiedzieć pozytywnie na błagania, które kierowano do niego od wielu lat?

Z kolei Kamila Baranowska zwraca uwagę, że Donald Tusk wraca do polskiej polityki z postulatem odsunięcia PiS od władzy i... niczym więcej. "To trochę rozczarowujące jak na ostatnią deskę ratunku opozycji" – ocenia w tekście, w którym zdradza kulisy mobilizacji w PO i PiS.

Kongres PiS

W ubiegłą sobotę w Warszawie odbył się Kongres Prawa i Sprawiedliwości, podczas którego delegaci wybierali szefa ugrupowania, Radę Polityczną, Krajową Komisję Rewizyjną i Koleżeński Sąd Dyscyplinarny. Zgodnie z przewidywaniami na czele formacji staną dotychczasowy lider Jarosław Kaczyński, który zadeklarował jednocześnie, że pokieruje partią po raz ostatni. Kongres PiS podjął też uchwałę, która ma ukrócić nepotyzm w spółkach Skarbu Państwa. Delegaci postanowili, że współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo raz rodzice posłów i senatorów PiS nie mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

PiS odzyskało większość

Poseł Arkadiusz Czartoryski wrócił do klubu Prawa i Sprawiedliwości. Informację przekazał prezes partii Jarosław Kaczyński. Pod koniec czerwca polityk opuścił partię wraz z dwojgiem innych posłów. Dzięki temu transferowi Zjednoczona Prawica znów ma sejmową większość. Poseł Czartoryski wstąpił do Partii Republikańskiej, kierowanej przez Adama Bielana. Republikanie są częścią klubu PiS w Sejmie. Ciekawe informacje o pośle Czartoryskim znalazły się w aktualnym numerze tygodnika "Do Rzeczy". Cezary Gmyz i Piotr Gociek piszą o nim w rubryce "Dwaj Panowie G."



Odbudowa Pałacu Saskiego

Prezydent Andrzej Duda podczas środowej uroczystości na placu Piłsudskiego w Warszawie złożył projekt ustawy zakładający odbudowę m.in. Pałacu Saskiego. Projekt ma formę inicjatywy ustawodawczej i jest formą realizacji obietnicy złożonej przez prezydenta 11 listopada 2018 roku. – Nie tylko wierzę, ale jestem przekonany, że dzisiejszą Polskę stać na to, że zrealizujemy to dzieło – mówił prezydent. Warto przy tym zapoznać się z historią Pałacu Saskiego oraz dowiedzieć się, dlaczego Pałac Saski i plac Piłsudskiego są miejscami tak symbolicznymi i dlaczego pomnik księcia Józefa Poniatowskiego powinien stać w innym miejscu, niż stoi dzisiaj?



"Lex TVN"? Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji

8 lipca na sejmowej komisji kultury i środków przekazu była procedowana nowelizacja ustawy o Radiofonii i Telewizji autorstwa grupy posłów PiS pod przewodnictwem Marka Suskiego. Ma ona zapobiegać przejęcia kontroli nad mediami wydawanymi w Polsce przez podmioty spoza UE. "W nocy przedstawiono projekt ustawy, którym usiłuje nam się zamknąć usta, a widzów pozbawić prawa do wyboru. Pod pozorem walki z obcą propagandą próbuje się ograniczyć wolność mediów. Nie ugniemy się pod żadnymi naciskami i pozostaniemy niezależni, działając w imieniu naszych widzów" – napisał zarząd TVN.

Wybór RPO

Sejm powołał prof. Marcina Wiącka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Teraz zgodę musi wyrazić Senat. Za" kandydaturą prof. Marcina Wiącka, którego zgłosiła opozycja, a następnie poparł PiS, głosowało 380 posłów, przeciw było 3, a 43 wstrzymało się od głosu (w tym 40 posłów z klubu PiS). Prof. Wiącek już raz kandydował na RPO. W sejmowym głosowaniu przegrał jednak z Lidią Staroń, popieraną przez Prawo i Sprawiedliwość. Ostatecznie Staroń, po przegranym głosowaniu w Senacie, nie została wybrana Rzecznikiem Praw Obywatelskich. W sprawie prof. Wiącka doszło jednak do nieoczekiwanego zwrotu sytuacji. Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował, że jego partia poparła kandydaturę prof. Marcina Wiącka na RPO.

TOP 5 portalu DoRzeczy.pl!

Przedstawiamy pięć najlepiej czytających się tekstów na naszym portalu w ciągu ostatnich siedmiu dni. Co Państwa interesowało?

Numer 1: Poseł Platformy Obywatelskiej wywołał niedawno burzę wśród polityków własnej partii słowami o Donaldzie Tusku i rozdawaniu ulotek. Teraz Franciszek Sterczewski otrzymał odpowiedź od byłego premiera. CZYTAJ WIĘCEJ

Numer 2: "Nie jesteśmy normalnym państwem". Gorzki wpis Wildsteina po decyzji Tuska. Dziennikarz jest rozczarowany reakcją części mediów i polityków na wiadomość o powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki.

Numer 3: Katarzyna Lubnauer oraz Barbara Nowacka są zaniepokojone powrotem Donalda Tuska. CZYTAJ WIĘCEJ

Numer 4: W jakim trybie uczniowie wrócą do szkół? Minister Czarnek wyjaśnia

Numer 5: Witek zastąpi Kamińskiego? "Zmiany, zmiany, zmiany". Polecamy tekst Piotra Goćka i Cezarego Gmyza!

A na deser... rysunkowe podsumowanie tygodnia w wykonaniu Cezarego Krysztopy!