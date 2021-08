Nie żyje prof. Julian Kulski – powstaniec warszawski

Informacja o śmierci prof. Juliana Eugeniusza Kulskiego pojawiła się na stronie Fundacji Kulskich.

"Wraz z pogrążoną w bólu rodziną i przyjaciółmi, z ogromnym żalem zawiadamiamy, iż 12 sierpnia 2021 r. w godzinach wieczornych odszedł od nas prof. Julian Eugeniusz Kulski – bohater Powstania Warszawskiego, wykładowca akademicki, żołnierz Wojska Polskiego w stopniu podpułkownika, architekt o międzynarodowych dokonaniach, przez ćwierćwiecze związany z Bankiem Światowym i co najważniejsze – niekwestionowany autorytet kilku pokoleń Polaków" – napisano.

Fundacja przypomina również życiorys zmarłego:

Podczas II Wojny Światowej, nastoletni Julian E. Kulski, jako jeden z najmłodszych uczestników Powstania Warszawskiego, rozpoczął zbrojną walkę o wyzwolenie naszej ojczyzny spod jarzma hitlerowskiego okupanta. Po wojnie systematycznie umacniał pozycję naszego kraju w relacjach transatlantyckich, pełniąc rolę nieformalnego orędownika „polskich spraw” w USA. Wraz ze swoimi przyjaciółmi – Janem Nowakiem Jeziorańskim i Zbigniewem Brzezińskim troszczył się o to, by polski interes narodowy nie umknął uwadze kolejnych przywódców politycznych Stanów Zjednoczonych. Był partnerem do dialogu dla waszyngtońskich elit politycznych i biznesowych, podkreślając wielopłaszczyznowy charakter sojuszu łączącego Polskę i USA.

"Profesor Julian E. Kulski swoją postawą i życiowymi wyborami nieustannie udowadniał nam, iż patriotyzm, odwaga czy miłość do ojczyzny nie są dla niego pustymi frazesami, lecz filozofią, która determinowała bieg całego jego dorosłego życia" – podkreślono.

