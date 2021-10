Kaczyński: Sam diabeł nas nie zatrzyma w tej walce

W Przysusze odbywa się w sobotę konwencja Prawa i Sprawiedliwości poświęcona sprawom wsi i rolnictwa. W wydarzeniu udział bierze prezes partii Jarosław Kaczyński, który jako pierwszy wygłosił przemówienie.

twitter

"Potrzebny jest wielki plan"

– Mija już wiele lat od chwili, kiedy w Małopolsce powiedziałem po raz pierwszy, że Prawo i Sprawiedliwość chce być i będzie reprezentantem polskiej wsi i że traktuje to jako nie tylko obowiązek ale i zaszczyt. I dziś, po latach, chcę to powtórzyć: jesteśmy reprezentantem polskiej wsi i jesteśmy z tego dumni. (...) I to przeświadczenie wynika z pewnego szerszego założenia: Polska jest jedna, jeden jest naród polski i ten naród może żyć w jedności tylko wtedy, jeżeli fundamentem tej jedności będzie równość. W sferze materialnej, równości szans. Także dla tego najmłodszego pokolenia. Tylko wtedy będzie nam towarzyszyło coś, co jest niezmiernie ważne: poczucie godności. Tą drogą idziemy i tą drogą będziemy szli – zapowiedział Jarosław Kaczyński.

– Przed nami jeszcze dług droga. (...) Dlatego potrzebny jest wielki plan: Polski Ład na wsi. On jest po to, aby te różnice [między miastem a wsią] zniwelować, zmniejszyć, a w końcu (...) po prostu zlikwidować. Po to podjęliśmy ten wysiłek i po to, aby powiedzieć państwu o tym, powiedzieć polskiej wsi, się tu spotykamy – kontynuował prezes Prawa i Sprawiedliwości.

"To ogromna zamiana"

W dalszej części swojego wystąpienia wicepremier zapowiedział m.in. walkę z ASF i odbudowywanie produkcji trzody chlewnej, dopłaty do paliwa rolniczego i dla gospodarstw ekologicznych. Wśród zaprezentowanych propozycji pojawiła się też zapowiedź powstania Funduszu Ubezpieczeń Rolniczych. – W tym roku będzie to 3 mld zł. Poza tym, 1 mld 400 mln przeznaczymy na wsparcie ubezpieczeń rolników, którzy będą się chcieli ubezpieczyć indywidualnie – przekazał.

– Polski rolnik bardzo wiele swoich produktów będzie mógł sprzedawać bezpośrednio - do 100 tys. zł rocznie bez podatku. W gminach będzie obowiązek stworzenia odpowiednich targowisk – mówił dalej Kaczyński.

– Dzisiaj jeszcze nie wszyscy przyjęli do wiadomości to, że to ogromna zamiana. Jeśli ta szansa zostanie wykorzystana, to zyski rolników naprawdę bardzo wzrosną, a co za tym idzie, wzrosną zyski tych, którzy żyją na wsi – podkreślał prezes PiS.

– Chcemy, by nasze hasło: jedna Polska, jeden naród, jedne szanse, jedna godność, zostało zrealizowane. To jest nasze zadanie, nasze posłannictwo. Żaden przeciwnik, sam diabeł nas nie zatrzyma w walce o to, byśmy to posłannictwo zrealizowali – zakończył swoje wystąpinie Jarosław Kaczyński.

twitter