Straż Graniczna: Białorusini zwożą kolejne grupy cudzoziemców

„Służby białoruskie zwożą dziś na granicę kolejne grupy cudzoziemców. Przeprowadzają z nimi wywiady, nagrywają inscenizowane scenki. Prawdopodobnie kolejny wyreżyserowany film pojawi się wkrótce na stronach białoruskich służb. A może to przygotowania do kolejnego siłowego przekroczenia granicy” – czytamy w twitterowym komunikacie.

Imigranci siłowo forsowali granicę polsko-białoruską

Wcześniej we wtorek imigranci próbowali siłowo przeforsować granicę z Białorusi do Polski. Do zdarzenia doszło w miejscowości Czeremcha koło Hajnówki na Podlasiu.

Na opublikowanym przez SG nagraniu widzimy, jak grupa kilkudziesięciu osób chce przejść przez granicę. Słychać przy tym głośne okrzyki: "Germany!", które mogą wskazywać, że znaczna większość z nich przez Polskę chce się przedostać do Niemiec.

Zdarzenie na polsko-białoruskiej granicy miało miejsce w piątek, 8 października na odcinku ochranianym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w Czeremsze.

Codzienne próby nielegalnej migracji

Każdego dnia polska Straż Graniczna za pomocą profili w mediach społecznościowych informuje o próbach nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Według najnowszego raportu w poniedziałek, 11 października było dokładnie 605 takich przypadków. Zatrzymano przy tym 13 obywateli Iraku, chcących nielegalnie przejść przez granicę, a także pomagającym im w tym obywateli: Syrii, Iraku, Niemiec, Turcji, Ukrainy i Polski (łącznie osiem osób).

Tylko w październiku miało dojść do ponad pięciu tysięcy przypadków próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej przez imigrantów. Od sierpnia tego roku Straż Graniczna udaremniła około 16 tysięcy takich przypadków. Funkcjonariusze o sytuacji informują na bieżąco w sieci, m.in. na Twitterze z wykorzystaniem specjalnego hasztagu #NaGranicy.

Od początku września w pasie przygranicznym na terenie województw podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy w związku z kryzysem migracyjnym. 1 października prezydent Andrzej Duda na wniosek rządu przedłużył trwanie stanu nadzwyczajnego w 183 polskich miejscowościach przygranicznych o kolejnych 60 dni.

