Nie dać się zastraszyć

Uczestnicy dyskusji zwracali uwagę na liczne zagrożenia wypływające z ideologii LGBT, jak również wskazywali, w jaki sposób można się przed nimi bronić.

Konferencja została podzielona na pięć paneli. Pierwszy z nich zatytułowano „LGBT – Ideologia? Ludzie? Nauka?”, a wystąpili w nim prezes Fundacji Strażnik Pamięci oraz redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy” Paweł Lisicki, prezes Instytutu Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski, małopolska kurator oświaty Barbara Nowak oraz znana działaczka pro-life Kaja Godek. Dyskusję poprowadził redaktor naczelny portalu DoRzeczy.pl Karol Gac. Małopolska kurator tłumaczyła, dlaczego aktywistom LGBT tak bardzo zależy na wprowadzeniu tzw. edukacji seksualnej. – Rewolucja musi rozpocząć się od najmłodszych. Dziecko musi być deprawowane w przedszkolu, w szkole i na uczelni […]. Każde dziecko ma dostęp do Internetu, który sam je kieruje do odpowiednich tematów. Jest ono narażone na powszechną demoralizację – wskazywała.

Kaja Godek zwróciła z kolei uwagę, że celem ideologii LGBT jest zniszczenie wszelkiej normy w społeczeństwie. – Każda lewacka ideologia jest wewnętrznie sprzeczna, a na koniec nie ma się czego złapać i nie ma zasad, które są trwałe, dlatego muszą się wywrócić, ale zanim to nastąpi, wciągną wielu ludzi – mówiła. Prezes Instytutu Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski nawiązał za to do słynnego marksisty Slavoja Žižka, który przyznał, że LGBT można traktować jako formę ideologii. Jak dodał mec. Kwaśniewski, niebezpieczną praktyką staje się fakt, że podstawą prawa międzynarodowego przestają być traktaty, a zaczynają być standardy ustanawiane przez międzynarodowe gremia (np. WHO). – Musimy mówić o konieczności powstrzymania ofensywy, która przeorała system międzynarodowy. Ona wywróciła prawa człowieka. Mamy do czynienia z ideologią, która chce zaorać naszą cywilizację, a na ugorze posadzić zupełnie nowe ziarna – dodał. Redaktor naczelny „Do Rzeczy” Paweł Lisicki także nie miał wątpliwości, że wprzypadku LGBT mamy do czynienia z ideologią, której celem jest stworzenie „nowego człowieka”. – Tym, co wyróżnia człowieka, jest wyższość tego, co rozumne, nad tym, co zmysłowe. Ten pogląd stanowi część kultury zachodniej. Teza negująca to rozróżnienie sprowadza człowieka wyłącznie do zaspokojenia popędów, sprowadza człowieka do poziomu zwierzęcia – mówił. Jednocześnie redaktor naczelny „Do Rzeczy” ocenił, że prawicowe środowiska nie mogą nieustannie ustępować pola lewicy i jeżeli chcą odnieść sukces, to muszą przejść do ofensywy. – Następuje radykalizacja, społeczeństwo się przygląda, a działalność prawicy polega głównie na tym, że przyjmuje część haseł i podąża za wielkim wehikułem. Trzeba to przełamać i zaatakować przeciwnika. Trzeba wejść na jego teren i zszokować go. Jeżeli będziemy się cofać, to będziemy zawsze przegrywać. Najważniejsze jest uderzenie w miejscu, wktórym przeciwnik się nie spodziewa – mówił.

KU POLSKIEMU STONEWALL

Drugi panel zatytułowano „Ku polskiemu Stonewall… Historia ruchu LGBT”, a wystąpili w nim Karolina Pawłowska (dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris), Arkadiusz Stelmach (wiceprezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi) oraz Rafał A. Ziemkiewicz („Do Rzeczy”). Dyskusję moderował Jakub Zgierski („Młot na marksizm”). Pawłowska przyznała na wstępie, że proces forsowania kolejnych postulatów lewicy w Europie Zachodniej iUSA nie tylko trwa, lecz także przyspiesza. – Lewica zrobiła coś, co my przegapiliśmy – bardzo wcześnie zorientowała się, że najlepszym sposobem na debatę publiczną, politykę jest działanie za pomocą organizacji pozarządowych. Dlaczego? Mogą więcej powiedzieć i przez to mogą przesuwać granicę coraz bardziej na lewo – mówiła. Rafał A. Ziemkiewicz podkreślił zaś, że ruch LGBT jest obcy kulturowo w Polsce. – To eksport rewolucji. Nie ma tam cienia spontaniczności […]. Na Zachodzie ruch ten odwoływał się do opresji i krzywd, a u nas nic podobnego miejsca nie miało. Nie było polskich zamieszek Stonewall, bo nie mogło być – wymieniał. Wiceprezes Stowarzyszenia im. ks. Piotra Skargi zwrócił zaś uwagę na drugie dno ideologii LGBT i ideologiczne ramy, w które daje się ona wpisać. – Nurt ideologii, który stoi za literkami LGBT, jest częścią szerszego zjawiska i procesu. Ma on wspólny mianownik z poprzednimi etapami wielkiej rewolucji, która doprowadziła nas do obecnego momentu. Poprzednie stacje to była rewolucja protestancka Marcina Lutra, francuska, komunistyczna, a teraz seksualna. Już widzimy, że na naszych oczach mocno wchodzi rewolucja transhumanistyczna – mówił.

LGBT A KOŚCIÓŁ

W trzecim panelu „LGBT a Kościół katolicki” wystąpili ks. dr Tomasz Huzarek (rektor Wyższego Seminarium Duchowego w Pelplinie), Krystian Kratiuk (redaktor naczelny PCh24.pl) oraz Tomasz Rowiński („Do Rzeczy”, magazyn „Christianitas”). Moderował go Paweł Chmielewski z PCh24.pl. Ksiądz doktor Huzarek zwrócił uwagę, że zagrożeniem jest denaturalizacja, czyli oderwanie człowieka od jego natury. – Jeśli natura jest istotą zdeterminowaną w działaniu, to tu mamy kompletne oderwanie od natury. Drugie zagrożenie, które jest równie silnie i mocne, czyli skrajny dualizm – wskazywał. Krystian Kratiuk przyznał zaś, że to strach sprawia, iż Kościół angażuje się w dialog z LGBT, choć tak naprawdę nie ma ku niemu możliwości. – W Polsce dużo częściej czyta się „Gazetę Wyborczą” i patrzy, co tam napisano o Kościele. Czy to jest istotne, jak o nas piszą? Co o Panu Jezusie mówili ludzie, którzy chcieli go ukrzyżować? To było dla Pana Jezusa istotne? Istotne było dla Niego, czy w Niego wierzą – mówił.

TĘCZOWA CENZURA

W czwartym panelu „Tylko dobrze albo wcale? Cenzura LGBT” wystąpili adwokat dr Bartosz Lewandowski (dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris), Łukasz Karpiel (PCh24.pl) oraz ks. prof. Dariusz Oko (Uniwersytet Papieski w Krakowie). Dyskusję moderowała Zuzanna Dąbrowska z portalu DoRzeczy.pl. Ksiądz profesor Oko przestrzegał przed tym, co dzieje się obecnie na Zachodzie. – To realne zagrożenie dla Polski. Mamy być kolejnym krajem-ofiarą tego systemu totalitarnego […]. Z powodu jednego artykułu trzech księży profesorów ma iść do więzienia. To pokazuje, gdzie jesteśmy – mówił. Redaktor Karpiel zauważył zaś, że cenzura w mediach społecznościowych to część szerszej strategii. – YouTube usunął nasz film o mafii lawendowej, chociaż nie był opublikowany. Widać wyraźnie, który to już etap. To problem polityczny. Zaciska się pętla i nikt nie jest bezpieczny. Mam wrażenie, że kończy się etap paradygmatu Gramsciego, a jest wyczekiwanie paradygmatu Lenina, by coś zniszczyć – ocenił.

DOKĄD ZMIERZAMY?

W ostatnim panelu „Którą drogą pójdzie Polska?” wzięli udział prof. Mieczysław Ryba (KUL), Bogdan Dobosz (PCh24.pl) i Marek Jurek (marszałek Sejmu V kadencji). Dyskusję moderował Wojciech Golonka. Bogdan Dobosz przybliżył słuchaczom, jak rewolucja LGBT wyglądała we Francji. – Przebieg i sposób etapowania, odkrajania po kawałku normalności jest taki sam we wszystkich krajach. We Francji zaczynało się od niewinnych rzeczy. W 2013 r. zalegalizowano małżeństwa. Wówczas na ulice Francji wyszło kilka milionów osób, ale to nic nie pomogło – wyliczał. Marek Jurek podkreślił za to, że musimy bronić tego, co mamy. – Trzeba z dumą prezentować zasady, na których oparty jest ład społeczny w Polsce, także te konstytucyjne. Druga rzecz to przenieść to na forum międzynarodowe. To nie walka samotnej Polski z całym światem. Nawet na synodzie rodzinnym afrykańscy biskupi krytykowali Europę. Obecnie obowiązuje w Polsce genderowa konwencja stambulska – mówił.

Obszerna relacja tekstowa oraz zapis wideo debaty znajdują się na stronie Dorzeczy.pl. Konferencja „Ideologia LGBT – ochrona prawna rodziny” została zorganizowana przez Fundację Strażnik Pamięci. Współfinansowano ją ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.