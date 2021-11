Koronawirus w Polsce. Ponad 13 tys. nowych zakażeń

Nowe przypadki zakażeń dotyczą województw: mazowieckiego (2823), lubelskiego (1605), małopolskiego (1011), śląskiego (859), pomorskiego (858), łódzkiego (795), wielkopolskiego (783), kujawsko-pomorskiego (770), dolnośląskiego (704), zachodniopomorskiego (699), podlaskiego (640), warmińsko-mazurskiego (607), podkarpackiego (606), lubuskiego (264), świętokrzyskiego (264), opolskiego (205).

151 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną - dodaje resort.

Z powodu COVID-19 zmarło 58 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 162 osoby. Łącznie liczba zakażonych koronawirusem wynosi od początku pandemii 3 125 179 osób, z czego 77 980 zmarło.

Nowe obostrzenia?

Kilka dni temu minister Niedzielski był niedawno pytany o możliwość wprowadzenia nowych obostrzeń na terenie kraju. Pytanie padło w kontekście przywołanych przez ministra liczb odnoszących się do nowych zakażeń. Polityk odparł, że resort nie planuje zaostrzania reżimu sanitarnego. Podał także przyczynę tej decyzji: rok temu liczba nowych dziennych zakażeń sięgała 20, 30 tys., a liczba hospitalizowanych z powodu COVID-19 wynosiła ok. 20 tys. osób. Teraz w szpitalach przebywa ok. 9 tys. chorych.

– Przyjęliśmy inną politykę restrykcji, niż w poprzednich falach. Wirus, z którym mamy teraz do czynienia jest bardziej zakaźny, a mimo to mamy względnie niską hospitalizację, dzięki szczepieniu i naturalnej odporności po przechorowaniu – powiedział Niedzielski.

Minister odniósł się także do kontrowersyjnego projektu ustawy, który umożliwia pracodawcom sprawdzenie, czy jego pracownik jest zaszczepiony. – To sprawa kontrowersyjna, ale trzeba odsunąć na bok argumenty polityczne, bo najważniejsza jest sprawa zdrowia i życia – mówił Niedzielski. Polityk podkreślił, że to lepsze rozwiązanie niż tzw. "paszporty covidowe".

