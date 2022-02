Czarnek: Myślimy o skróceniu nauki zdalnej. Decyzja w środę

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Lublinie szef MEiN był pytany o ewentualne plany skrócenia zdalnego nauczania dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych.

– Sytuacja pandemiczna zmienia się w dobrym kierunku – stwierdził Czarnek. Przypomniał, że porównując tydzień do tygodnia obserwowany jest spadek liczby zakażeń. Zdaniem szefa MEiN, jest to podstawą do zastanowienia się nad skróceniem nauki zdalnej, która pierwotnie była zaplanowana do końca lutego, czyli do zakończenia ferii zimowych.

Czarnek: Jutro będziemy podejmować decyzje

– Dzisiaj możemy realnie myśleć o tym, żeby ona była krótsza. Jutro też będziemy w tej sprawie podejmować decyzje. Jestem po rozmowach i z panem premierem i ministrem Niedzielskim. Zobaczymy, jakie będą jutro wskaźniki zakażeń – powiedział Czarnek.

Dodał, że w przypadku decyzji o skróceniu nauki zdalnej w pierwszej kolejności do szkoły wrócą uczniowie z tych województw, które ferie zimowe miały w styczniu. – Mam nadzieję, że radykalnie skrócimy naukę zdalną – stwierdził szef MEiN.

Ferie bez zmian

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki, od 27 stycznia, zawieszone zostało stacjonarne funkcjonowanie szkół podstawowych dla uczniów klas V-VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych, przeszli oni na zdalne nauczanie. Ma ono potrwać do 27 lutego.

Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych uczą się nadal stacjonarnie. Stacjonarnie pracują też placówki wychowania przedszkolnego.

Jednocześnie nie uległy zmianie terminy ferii zimowych. Przewidziano je w czterech terminach. Jako pierwsi w kraju - od 15 do 30 stycznia ferie mieli uczniowie z pięciu województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Do 6 lutego ferie mieli uczniowie z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego; dla nich ferie zaczęły się 22 stycznia. Z kolei od 29 stycznia do 13 lutego ferie mają uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Jako ostatni w tym roku - od 12 do 27 lutego - ferie będą mieć uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i ze śląskiego.

