"Niedzielski nie uniknie odpowiedzialności". Konfederacja prezentuje projekt ustawy

Premier Mateusz Morawiecki powołał nowe gremium, które ma się zająć kwestią koronawirusa w Polsce. Podczas inauguracyjnego spotkania Rady ds. COVID-19, które odbyło się w środę, Morawiecki powiedział, że "pandemia" koronawirusa nauczyła nas, iż "nie ma i nie będzie żadnych prostych rozwiązań". Szef rządu przyznał, że podczas pandemii "ucierpiało" leczenie innych chorób.

Kulesza: Jeszcze tydzień temu Kaczyński forsował "lex Konfident"

Tego samego dnia swoją konferencję prasową zorganizowała także Konfederacja. Ugrupowanie to jako jedyne od początku epidemii sprzeciwiało się lockdownom, segregacji sanitarnej oraz jakimkolwiek formom różnicowania sytuacji prawnej obywateli ze względu na nieprzyjęcie szczepionki na COVID. Od czerwca 2021 roku formacja usiłowała przeforsować w Sejmie projekt ustawy „Stop Segregacji Sanitarnej”.

– Jeszcze kilka dni temu prezes Jarosław Kaczyński forsował szalony projekt „lex konfident”, który doprowadziłby nasze życie do jeszcze większego szaleństwa – powiedział Jakub Kulesza. Dodał, że dzięki presji jaką wywierało społeczeństwo i Konfederacja, minister Niedzielski wreszcie przyznał, że mamy do czynienia z początkiem końca pandemii.

– Musimy skończyć z masowym testowaniem, straszeniem społeczeństwa, wszelkimi obostrzeniami i maskami. (…) Nasz projekt pomoże władzy powrócić do normalności. Jego celem jest zniesienie wszystkich bezprawnych obostrzeń i antynaukowych, nieskutecznych rozporządzeń, które doprowadził tysiące firm do bankructw i zapaści systemu zdrowia i 180 tys. ponadnormatywnych zgonów. Doprowadziły także do tego, że w szczytowym momencie prawie 2 miliony obywateli było ubezwłasnowolnionych w ramach kwarantann i izolacji – powiedział poseł Kulesza.

Co zakłada projekt ustawy Konfederacji?

Jeden z prawników Konfederacji Witold Stoch przedstawił założenia projektu. Są to w dużej mierze propozycje, które pojawiły się w poprzednim projekcie antysegregacyjnym.

Projekt zakłada bezwzględny zakaz dyskryminacji w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym ze względu na fakt zaszczepienia lub niezaszczepienia się przeciwko COVID-19. – Chcemy zagwarantować prawnie, że takie pomysły nie będą nigdy więcej wprowadzane – tłumaczył Stoch.

Jeden z zapisów przewiduje, że pracodawca nie będzie mógł żądać od pracownika testu czy „paszportu szczepionkowego”.

Projekt likwiduje też możliwość wprowadzania lockdownu na mocy rozporządzenia.

– Projekt jest do poparcia dla posłów PiS-u, nawet dla ministra Niedzielskiego, który śmiał dziś mówić o powrocie do normalności. Ale minister Niedzielski tak łatwo się nie wywinie i swoimi słowami nie spowoduje, że nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności – mówił Stoch.

Nowa Rada ds. COVID-19

Według zapowiedzi premiera Morawieckiego nowa Rada ds. COVID-19 – według założeń – ma dokonywać analiz i ocen bieżącej sytuacji zdrowotnej, gospodarczej i społecznej w Polsce, aby przeciwdziałać i zwalczać skutki pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2). Przygotowywane i przedstawiane propozycje mają przede wszystkim uwzględniać obszar ochrony zdrowia.

Rada w nowej formule będzie miała także za zadanie opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych o istotnym wpływie na zagadnienia dot. pandemii. Organ ma ściśle współpracować z Kancelarią Premiera.

