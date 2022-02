Koronawirus w Polsce. Ponad 20 tysięcy zakażeń

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ostatniej doby potwierdzono 20 902 zakażenia koronawirusem, z czego 2 101 osób zakaziło się ponownie. „66 osób zmarło z powodu COVID-19, 217 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami” – przekazano w oficjalnym komunikacie.

Zakażenia dotyczą województw: mazowieckiego (2978), wielkopolskiego (2818), kujawsko-pomorskiego (2187), dolnośląskiego (1676), śląskiego (1569), zachodniopomorskiego (1296), pomorskiego (1284), łódzkiego (1249), małopolskiego (1116), lubelskiego (989), warmińsko-mazurskiego (889), lubuskiego (799), świętokrzyskiego (661), podlaskiego (487), opolskiego (412), podkarpackiego (386). 106 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ministerstwo przekazało, że w szpitalach przebywa 17 154 chorych na COVID-19, z czego 1 017 oddycha przy pomocy respiratorów. Ponad 250 tys. osób przebywa na kwarantannie.

"Liczba zakażonych koronawirusem 5 540 162/109 792 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - czytamy w sobotnim komunikacie.

Zniesienie limitów

W czwartek minister Adam Niedzielski przekazał na antenie TVN 24, że cały czas podtrzymuje hipotezę potwierdzającą, że zbliżamy się do końca tej fali pandemii. Tłumaczył, iż jest to hipoteza "oparta na analizie" tego, co już wiemy o Omikronie, w jaki sposób różni się on od poprzednich mutacji wirusa, jeżeli chodzi o oddziaływanie.

– Jest waga prawdopodobieństwa, która mówi, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ten, że jeśli pojawią się kolejne fale, bo na pewno trzeba się liczyć, że na jesień pojawi się kolejna fala, to one już nie będą tak dolegliwe z punktu widzenia systemu opieki – powiedział szef resortu zdrowia. – Zaczyna się pewna perspektywa wyjścia z sytuacji – zaznaczył.

