Premier: Do samorządów trafiło już ponad 500 mln zł. Utrwalmy atmosferę współpracy

W spotkaniu z premierem wzięli udział przedstawiciele stu największych samorządów, także tych przygranicznych. W trakcie rozmów szef rządu zapewnił lokalnych polityków o dalszym wsparciu ze strony polskich władz. Pomoc będzie udzielana w zakresie edukacji, ochrony zdrowia i usług publicznych.

"Rząd wspiera samorządy"

Zdaniem Morawieckiego "włączenie Ukraińców w życie społeczno-gospodarcze przyniesie korzyści polskiej gospodarce i społeczeństwu". – Ukraińcy będą pracować również dla Polski. To nie tylko tak, że my im tylko dzisiaj pomagamy i trzeba o tym wiedzieć. Ale dziś oni potrzebują w tych pierwszych tygodniach tego wsparcia – zaznaczył premier.

Szef rządu poinformował o środkach jakie zostały przekazane do samorządów na rzecz uchodźców. – Zgodnie z naszą wcześniejszą obietnicą przekazaliśmy już dzisiaj samorządowcom ponad 500 mln zł do dyspozycji zgodnie z ustalonym harmonogramem i ustaloną procedurą – przekazał.

Morawiecki: Rodzi się coś naprawdę przepięknego

Premier podkreślił, że Polska ma do czynienia z największym kryzysem uchodźczym od czasów II wojny światowej. Wskazał na znaczenie współpracy rządu z samorządami w tym zakresie. – Jestem bardzo wdzięczny i zbudowany tym, w jaki sposób ta współpraca pomiędzy nami przebiega. Chciałbym bardzo gorąco wszystkim państwu podziękować za to, że niezależnie od tego, kto z jakiej rodziny politycznej się wywodzi, potrafiliśmy ze sobą współpracować – mówił Morawiecki.

Szef rządu zaapelował do polityków o utrwalenie tej współpracy, "bo rodzi się coś naprawdę przepięknego". – Dziś mamy unikalną szansę, aby to wspaniałe podejście do Polski, pełne podziwu, wdzięczności utrwalić. Zróbmy to razem, bo to jest niesamowita wartość dla Polski, która może procentować nie tylko przez najbliższe lata, ale przez dziesięciolecia – podkreślił.

Czytaj też:

Kto powinien zapłacić za pomoc Ukraińcom? Większość Polaków nie ma wątpliwościCzytaj też:

Adamczyk: Brak rąk do pracy w budownictwie i w transporcie