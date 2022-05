Ukraińcy wyjeżdżają z Polski. Nowe dane Straży Granicznej

Od 10 maja codziennie więcej osób wyjeżdża z Polski na Ukrainę, niż z Ukrainy do Polski. Dane te potwierdzają polska i ukraińska Straż Graniczna.

Jak zwracają uwagę służby, to rekordowe dane, nienotowane od początku rosyjskie inwazji na Ukrainę. W ostatnich dniach na Ukrainę miało wyjechać około 50 tys. osób więcej niż przyjechało do Polski.

Straż Graniczna podaje także, że początku wojny, do Polski przybyło już 3,442 mln osób uciekających przed wojną.

Ilu Ukraińców jest w polskich miastach?

W kwietniu analitycy Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich sprawdzili, do których miast dotarło najwięcej uchodźców z Ukrainy.

Z opublikowanego raporty wynika, że zdecydowana większość Ukraińców zatrzymała się w większych polskich ośrodkach miejskich.

"Oznacza to skokowy wzrost populacji największych polskich miast. Dla przykładu populacja Rzeszowa wzrosła o 53 proc., natomiast Warszawy — o 15 proc." – piszą autorzy raportu.

W dokumencie przygotowano wykaz poszczególnych miast uwzględniający przyrost liczy mieszkańców.

Warszawa – przyrost liczby mieszkańców o 266 895 (z 1 794 166 do 2 061 061) – obecnie 469,6 tys. Ukraińców;

Katowice – 96 462 (z 290 553 do 387 015) – 302, 9 tys. Ukraińców;

Kraków – 177 565 (z 779 966 do 957 531) – 229, 9 tys. Ukraińców;

Gdańsk – 157 787 (z 470 805 do 628 592) – 223, 9 tys. Ukraińców;

Rzeszów – 104 784 (z 196 638 do 301 422) – 152,2 tys. Ukraińców;

Łódź – 85 675 (z 672 185 do 757 860) – 114,1 tys. Ukraińców;

Poznań – 84 612 (z 532 048 do 616 660) – 101, 4 tys. Ukraińców;

Lublin – 68 396 (z 338 586 do 406 982) – 87 tys. Ukraińców;

Szczecin – 59 574 (z 398 255 do 457 829) – 84, 4 tys. Ukraińców;

Bydgoszcz – 43 446 (z 344 091 do 387 537) – 80, 4 tys. Ukraińców;

Białystok – 36 592 (z 296 958 do 333 550) – 62, 4 tys. Ukraińców.

