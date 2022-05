Zbigniew Ziobro zostaje na stanowisku

Za odwołaniem Ziobry głosowało 224 posłów, przeciw było 231, nikt nie wstrzymał się od głosu. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata.

Opozycja zarzucała szefowi MS, że zaburzył trójpodział władzy i skonfliktował Polskę z Komisją Europejską. Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz z KO mówiła, że od 2015 roku Ziobro "robi wszystko, żeby zdewastować praworządność w Polsce, podeptać konstytucję i unijne traktaty". – Tak naprawdę Ziobro już dokonał prawnego Polexitu, polski wymiar sprawiedliwości, prokuratura, trybunały są faktycznie poza standardami UE i to dlatego już rok trwają negocjacje ws. przyjęcia Krajowego Planu Odbudowy. Lider partyjki o poparciu 0,5 proc. likwiduje praworządność, blokuje miliardy z KPO, niszczy relacje z UE – stwierdziła.

Z kolei Krzysztof Śmiszek (Lewica) powiedział, że Ziobro to najgorszy minister sprawiedliwości w ostatnich 30 latach. – To największy szkodnik sądownictwa ostatnich dekad, chciał być szeryfem, a stał się największym szkodnikiem sądownictwa, chciał prężyć muskuły, a dziś zgina kark przed swoim szefem, wczoraj zgrywał twardziela, a dziś jest miękiszonem – przekonywał Śmiszek.

Premier broni ministra sprawiedliwości

– Dużo mówicie o praworządności, a to w waszych czasach nie było praworządności. To wtedy był Neumann, był sędzia Milewski. Pamiętacie strzelanie do górników? Pamiętacie akcję "widelec"? (..) Teraz, w czasach ministra Ziobry, to maszyna decyduje, który sędzia zostanie przydzielony do danej sprawy, a nie sędzia Milewski – powiedział Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że opozycja szuka wroga w kraju, a tymczasem dziś jest jeden wróg – Rosja. – Sączycie propagandę i przedstawiacie wszystko w krzywym zwierciadle, a Polska potrzebuje dzisiaj jedności. Mamy wroga zewnętrznego, który zaatakował naszego sąsiada, a wy szukacie wroga wewnętrznego – zarzucał Morawiecki. – Odrzućcie to krzywe zwierciadło i nieprawdziwe informacje, którymi się posługujecie. Dzisiaj idziemy coraz lepszą drogą do zdolności absorpcji środków UE i do jak najniższego poziomu korupcji – apelował Mateusz Morawiecki podczas sejmowej debaty.

Premier zapewnił, że Zbigniew Ziobro ma pełne poparcie rządu i Zjednoczonej Prawicy: – Za ministrem stoi i Prawo i Sprawiedliwość i wola Polaków, aby walczyć z niesprawiedliwością.

