Dlaczego Kaczyński opóźnia odejście z rządu? Ciekawe doniesienia

Zgodnie z zapowiedziami polityków Prawa i Sprawiedliwości prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński ma niedługo odejść z rządu. Wielu spodziewało się, że stanie się to we wtorek. Wtedy jednak wicepremier wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z kierownictwem MSWiA, podczas której ogłoszono założenia nowej ustawy o ochronie ludności. Informacji o odejściu Kaczyńskiego zabrakło. – Różne informacje krążą i proszę o cierpliwość. Mogę powiedzieć tak, jeszcze raz. Bardzo proszę o cierpliwość, to naprawdę świetna cecha nawet u dziennikarzy – powiedział prezes PiS podczas konferencji w Kancelarii Premiera.

Sam szef partii rządzącej miał pod koniec 2021 roku powiedzieć, że zrezygnuje na początku 2022 roku. Jednak wojna na Ukrainie zrewidowała te plany i Kaczyński został na stanowisku wicepremiera ds. bezpieczeństwa dłużej.

Nieoficjalne ustalenia

– Prezes od dawna to planuje i to się na pewno wydarzy, podejrzewam, że w bliskiej przyszłości. Plan jest taki, że wicepremierem ds. bezpieczeństwa zostanie Błaszczak i on przejmie obowiązki prezesa, a prezes poświęci się już wyłącznie partii – Interia cytuje słowa swojego informatora.

– Nie będę ukrywać, że obawiamy się histerii, jaką rozpętałaby opozycja, jeśli prezes odszedłby z funkcji wicepremiera ds. bezpieczeństwa w trakcie wojny w Ukrainie. Z drugiej strony, gdyby kierować się tym kryterium, to powinien być wicepremierem do końca tego konfliktu, niezależnie, kiedy on się skończy, a przecież może się skończyć nawet po naszych przyszłorocznych wyborach – mówi bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego.

– To kwestia dni, maksymalnie tygodni, a nie miesięcy. Możliwe, że już na swój coroczny urlop pojedzie bez bagażu rządowego – dodaje rozmówca Interii.

