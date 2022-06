Prezydent rozpoczyna wizytę na Łotwie. Weźmie udział w szczycie Trójmorza

Dwudniowa wizyta rozpocznie się od powitania polskiego przywódcy w Rydze przez jego łotewskiego odpowiednika – Egilsa Levitsa – poinformowała Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Następnie odbędzie się siódmy szczyt Trójmorza z udziałem głowy państwa polskiego. Główny temat rozmów to relacje z Ukrainą w dobie wojny z Rosją. Po dyskusji przewidziana jest konferencja prasowa z udziałem prezydenta RP.

Duda na Łotwie

Przed wylotem Andrzeja Dudy na Łotwę w spotkaniu z mediami udział wziął szef Biura Polityki Międzynarodowej przy KPRP. Jakub Kumoch zaznaczył, że "szczyt odbywać się będzie w kontekście ukraińskim". – Prezydent będzie bardzo dużo mówił o grożącej światu klęsce głodu i kryzysie żywnościowym – mówił.

– Do tej pory bardzo często podkreślano, że Trójmorze jest zasadniczo inicjatywą dla państw członkowskich Unii Europejskiej, natomiast wszyscy widzimy, co się dzieje. Moment jest historyczny. Ukraina otrzyma – jestem co do tego przekonany – status kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej – oznajmił Kumoch.

Rozmowy z przywódcami

W poniedziałek prezydent Polski spotka się ze swoim austriackim odpowiednikiem Alexandrem Van der Bellenem. Następnie będzie rozmawiał z przywódcą Republiki Federalnej Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem. W planach znajduje się też udział Andrzeja Dudy w dyskusji w ramach Forum Biznesowego, na którym polityk zabierze głos.

Z kolei we wtorek polska głowa państwa odwiedzi Polski Kontyngent Wojskowy w Adazi na Łotwie, który wchodzi w skład Batalionowej Grupy Bojowej NATO. Tam również zaplanowane jest wystąpienie przywódcy.

Inicjatywa Trójmorza

Przypomnijmy, iż Inicjatywa Trójmorza to przedsięwzięcie, które ma na celu pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa krajów z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

Inicjatywa zrzesza 12 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry.

