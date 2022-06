Kamiński: To jest zapora, która oddziela nas od tej ponurej dyktatury

W czwartek w gminie Kuźnica odbyła się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Minister mówił o budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej, która powoli dobiega już końca.

– Zapora, która powstała, to jest zapora, która oddziela nas od ponurej dyktatury Łukaszenki. Państwo białoruskie to jest dziś państwo policyjne, w którym są tysiące więźniów politycznych, które ponosi współodpowiedzialność za agresję Rosji w Ukrainie. Z terytorium tego państwa ruszały w lutym wojska rosyjskie na Kijów. Do dziś rakiety z terytorium Białorusi mordują cywilów ukraińskich. Z takim państwem mamy do czynienia. To jest zapora, która oddziela nas od tej ponurej dyktatury – powiedział szef resortu wewnętrznego.

Białoruska dyktatura

Kamiński podkreślił, że Polska wciąż będzie wspierał białoruską opozycję. Polski rząd oddziela "opozycję białoruską od ponurego dyktatora, który siłą i przemocą rządzi w tym kraju". Szef MSWiA wskazał, że każdy Białorusin, który będzie szukał schronienia w Polsce, otrzyma taką pomoc.

Polityk podkreślił także, że polskie władze "ani na chwilę w trakcie trwania kryzysu" nie utraciły kontroli nad polską granicą.

– To była kwestia odpowiedniego zarządzania tym poważnym, niezwykle fundamentalnym kryzysem, jaki dotknął granicę naszego państwa. Kwestia znakomitej postawy funkcjonariuszy straży granicznej, policji, żołnierzy Wojska Polskiego, przed którymi chylimy czoła – wskazał minister.

– My z tej pierwszej fazy konfliktu o bezpieczeństwo i spokój w naszym regionie świata, wychodzimy zwycięsko, dzięki twardej, konsekwentnej postawie, odpowiedzialnym decyzjom i determinacji naszych funkcjonariuszy i żołnierzy, żyjemy w kraju bezpiecznym, chociaż zagrożenia nie mijają – dodał Kamiński.

