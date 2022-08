"Wygłupił się". Konfederacja żąda dymisji wiceministra

– W związku ze sprawą zanieczyszczenia Odry żądamy dymisji wiceministra infrastruktury Grzegorza Witkowskiego, który w Cigacicach wygłupił się i pokazał skrajną nieodpowiedzialność. Taka osoba nie powinna pracować w rządzie – powiedział Krzysztof Bosak podczas konferencji prasowej.

– Nie informowano o tym, co się dzieje, działania podejmowane przez władze naszego państwa były opieszałe, nie przekazano obywatelom komunikatów, próbowano zamieść sprawę pod dywan. A w tej chwili próbuje się odsunąć od siebie odpowiedzialność, dymisjonując urzędników (...). To politycy muszą ponieść konsekwencje – podkreślił polityk.

Poseł Konfederacji stwierdził, że w ostatnich dniach przedstawiciele rządu zaprzeczali sami sobie. – Nie może być tak, że jednego dnia sprawa jest bagatelizowana, następnego dnia okazuje się, że sprawa jest bardzo poważna. Nie może być tak, że jednego dnia wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za gospodarkę wodną zapowiada, że wejdzie do Odry, że się rozbierze, że ona jest bezpieczna, że można tam przyprowadzać dzieci, a następnego dnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła ostrzeżenia, że nie wolno zbliżać się do rzeki – mówił podczas konferencji przed siedzibą resortu infrastruktury.

Bosak nawiązał w ten sposób do czwartkowej konferencji przedstawicieli rządu w Cigacicach nad Odrą. Wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski zapewniał na niej pytające go mieszkanki, że można przebywać nad Odrą i on sam może do niej wejść.

Katastrofa ekologiczna na Odrze

Mimo spekulacji medialnych okazało się, że przyczyną ogromnego skażenia Odry nie jest rtęć. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do katastrofy. Szef rządu podczas wizyty w miejscowości Widuchowa w województwie zachodniopomorskim zapewnił mieszkańców, że służby robią wszystko, aby usunąć martwe ryby z rzeki i oczyścić wodę.

– Będę się też kontaktował ze stroną niemiecką, dlatego że pan wojewoda pokazał mi, że w różnych miejscach polskie służby działają, starają się oczyścić rzekę, natomiast po stronie niemieckiej nie ma odpowiednich działań – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, powołując się na informacje prasowe powiedział, że działania niemieckie rozpoczną się w sobotę.

