W tym regionie tylko w weekend wyłowiono 45 ton śniętych ryb

Jak ustalili reporterzy RMF FM śnięte ryby w zachodniopomorskim odcinku rzeki wyłapuje 6 zapór. Jeszcze we wtorek dołączone zostaną kolejne dwie zapory.

Według informacji uzyskanych przez stacje, tylko w weekend z tego fragmentu Odry wyłowiono 45 ton śniętych ryb. Podano, że południu województwa zachodniopomorskiego, w okolicy Krajnika Dolnego sytuacja wygląda lepiej. Ryb jest tam dużo mniej. Epicentrum fali śmiertelnych zatruć ryb może się obecnie znajdować za miejscowością Widuchowa.

Zapory do wyłapywania ryb

"Na Odrze ustawionych jest w regionie 6 zapór, na których zbierają się martwe ryby. Zapory mają w sumie prawie 900 metrów długości, dziś ustawiane będą kolejne dwie, w tym na granicy Szczecina, by wyprzedzić falę śnięć. Polska straż pożarna ma też przekazać sprzęt do budowy dwóch kolejnych zapór po stronie niemieckiej. Dziś 700 metrów zapory trafi do Gryfina, skąd ma to odebrać niemiecka straż" – informuje RMF FM.

Śnięte ryby są transportowe ciężarówkami do spalarni odpadów w Golubiu-Dobrzyniu.

Badania Odry

Tymczasem Główny Inspektorat Ochrony Środowiska poinformował, że badanie próbek wody z Odry granicznej po stronie polskiej w woj. lubuskim nie potwierdziło obecności rtęci.

W komunikacie napisano, że pobór próbek przez stronę polską prowadzony był w nurcie Odry granicznej na terenie woj. lubuskiego, natomiast po stronie niemieckiej próbki pobrane zostały na starorzeczu i dopływach Odry.

Minister Anna Moskwa przekazała we wtorek, że próbki wody z Odry zostaną zbadane także w zagranicznych laboratoriach.

"Eksperci zespołu ds. skażenia Odry zdecydowali, by próbki zostały wysłane do zagranicznych laboratoriów. Oprócz badań w polskich instytutach, wczoraj próbki zostały przekazane do laboratorium w Czechach. Dzisiaj zostaną dostarczone do Holandii i Wielkiej Brytanii" – napisała na Twitterze Anna Moskwa.

Także rzecznik PiS Radosław Fogiel zapewniał we wtorek, że strona polska współpracuje z niemiecką w zakresie wyrycia źródła zanieczyszczenia granicznej rzeki.

– Dzisiaj skupiamy się i to jedyne racjonalne podejście na tym, żeby usunąć skutki tego zanieczyszczenia. Po drugie, ustalić jego źródło, tutaj codziennie są robione badania. Współpracujemy ze stroną niemiecką żeby porównywać te wyniki – stwierdził Radosław Fogiel.

Czytaj też:

Próbki wody z Odry zostaną zbadane także w zagranicznych laboratoriachCzytaj też:

Skażenie Odry. Morawiecki zapowiedział ważną debatę