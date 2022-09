Prezydent Duda będzie rozmawiał z Joe Bidenem

Szef Biura Polityki Międzynarodowej przy Kancelarii Prezydenta RP przekazał wiadomość w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie samolotu w drodze do Senegalu.

Czwartkowa wideokonferencja z udziałem głowy państwa polskiego będzie dotyczyła wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją.

Rozmowa prezydentów Polski i USA

– Spodziewamy się rozmów na temat tego, co dzieje się w tym momencie na Ukrainie. Prezydent Andrzej Duda zapewne podkreśli jedną rzecz, która jest za każdym razem przez niego podkreślana, że w Polsce nie ma żadnego zmęczenia wojną i Ukrainą. Będziemy wspierać Ukrainę aż do ostatecznego zwycięstwa, aż rosyjskie wojska zostaną wyparte z terytorium Ukrainy. Do tego też prezydent Duda zachęca swoich partnerów – powiedział Jakub Kumoch, cytowany przez stronę internetową Prezydent.pl.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej poinformował także, że polski przywódca będzie mówił podczas wideokonferencji o swojej wizycie w Afryce Zachodniej, której jednym z celów jest walka z rosyjską propagandą. – Pierwsze nasze spostrzeżenia są takie, że Europa za mało rozmawiała z Afryką o toczącej się wojnie, traktując Afrykę jako kontynent, który prędzej czy później będzie musiał się zgodzić z naszą narracją. Tak się nie dzieje. Afryka ma swoją podmiotowość, należy okazywać jej szacunek, należy się wsłuchiwać w to, co mówi i należy rozmawiać z jej przywódcami – stwierdził Kumoch.

Ostatnia rozmowa telefoniczna Andrzeja Dudy i Joe Bidena odbyła się 8 czerwca. Prezydenci omówili wówczas bieżącą sytuację związaną z wojną na Ukrainie. Omówiono również sposoby wzmocnienia bezpieczeństwa Polski oraz współpracę polsko-amerykańską w dziedzinach bezpieczeństwa i gospodarki. Już wtedy politycy omówili się na kolejną rozmowę.

