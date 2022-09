"FAZ": Niemcy nie mogą ulec żądaniom Polski

W artykule poświęconym podjętej przez Sejm uchwale w sprawie reparacji wojennych od Niemiec czytamy, że "polska opozycja uwolniła się na razie z pułapki, w której chciałaby ją widzieć prawicowa partia rządząca PiS".

Autor komentarza Reinhard Veser uważa, że sprawa reparacji na dłuższy czas utrudni stosunki między Polską a Niemcami. Jego zdaniem także zmiana rządu w Warszawie nie spowoduje, że żądania Polaków znikną.

"To wymagać będzie wiele wyczucia od niemieckiego rządu. Nie może ulec polskim żądaniom. Ale jednocześnie musi uznać niemieckie zbrodnie w taki sposób, by nie wyglądało to na próbę wywinięcia się z tego niskim kosztem, za pomocą słów o niemieckiej odpowiedzialności" – ocenia dziennikarz "FAZ".

Według niego podczas kampanii wyborczej politykom PiS trudno będzie twierdzić, że jego przeciwnicy służą Niemcom. "Mimo to PiS nadal będzie usiłowało zbić wewnątrzpolityczny kapitał na żądaniach reparacyjnych. Po to umieścił ten temat w porządku dziennym. Ale jeżeli nie będzie mógł wykazać się sukcesami, to opozycja zarzuci mu nieskuteczną politykę" – pisze Veser, którego cytuje polska redakcja Deutsche Welle.

Polska domaga się reparacji od Niemiec

1 września na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej.

Zespół pod kierownictwem posła PiS Arkadiusza Mularczyka oszacował straty Polski w wyniku rozpętanej przez Niemców wojny na 6 bln 220 mld 609 mln zł. Autorzy raportu podkreślają, że roszczenia odszkodowawcze Polski wobec Niemiec nie wygasły i nie uległy przedawnieniu.

Władze w Berlinie stoją na stanowisku, że sprawa reperacji została zamknięta w 1953 r.

Czytaj też:

Szef MSZ: Nota ws. reparacji gotowa na początku przyszłego miesiącaCzytaj też:

Niemcy stanowczo o reparacjach. "Oddzielnie postrzegane jest zadośćuczynienie"