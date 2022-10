Prezydent Duda weźmie udział w spotkaniu przywódców państw Grupy Arraiolos

Arraiolos to format zrzeszający przywódców większości państw członkowskich Unii Europejskiej. Inicjatywa stanowi coroczną okazję do wymiany poglądów i dyskusji na najważniejsze bieżące tematy przez europejskich liderów.

Tegoroczne wydarzenie odbędzie się na Malcie w dniach 5-6 października 2022 roku (środa – czwartek). Tematami szczytu będą bezpieczeństwo wschodniej i południowej flanki, polityka spójności UE oraz najnowsze wyzwania stojące przed Wspólnotą Europejską.

Andrzej Duda wybrał się w oficjalną podróż wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Duda, o czym poinformowano w środowym komunikacie na oficjalnej stronie internetowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Prezydent.pl.

Kumoch: Okazja do rozmów kuluarowych

– To również okazja do rozmów kuluarowych i ponownego przekonywania naszych zachodnich partnerów, jak ważna jest kwestia bezpieczeństwa na Wschodzie, dalsza pomoc dla Ukrainy i jedność Unii Europejskiej w obliczu kryzysu – powiedział prezydencki minister do spraw międzynarodowych Jakub Kumoch.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej podkreślił, że prezydent Andrzej Duda w każdej rozmowie z liderami państw Europy Zachodniej mówi o konieczności większego zaangażowania w pomoc dla walczącej z wojskami Federacji Rosyjskiej Ukrainy. – To jest nasz komunikat, który jest przedstawiany partnerom od samego początku rosyjskiej inwazji militarnej, czyli od 24 lutego 2022 roku. Bardzo się cieszymy, że tak wielu naszych partnerów reaguje pozytywnie na ten komunikat – stwierdził, cytowany przez portal Prezydent.pl.

Jak poinformowano, jeszcze w środę rozpoczną się spotkania bilateralne głowy państwa polskiego. Andrzej Duda będzie rozmawiał między innymi z prezydentem Portugalii Marcelo Rebelo de Sousą.

