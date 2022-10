Polska wydali Siergieja Andriejewa? "Ambasador terrorystycznego państwa"

W związku z serią rosyjskich ataków na ukraińskie miasta, poseł PO i były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz podniósł temat wydalenia z Polski ambasador Rosji Siergieja Andriejewa.

"Kiedy rząd PiS wreszcie wydali z Polski ambasadora terrorystycznego państwa – Rosji?" – napisał polityk w mediach społecznościowych.

"Jakie jeszcze ludobójstwo musi się zdarzyć na Ukrainie, by się na to zdecydowali? No chyba, że »bestią« jest tylko UE – wtedy rozumiem tę wstrzemięźliwość" – dodał Sienkiewicz.

Andriejew wezwany do polskiego MSZ

Na początku października Siergiej Andriejew został wezwany do polskiego MSZ. Spotkanie dotyczyło przeprowadzonych na okupowanych terenach Ukrainy pseudoreferendów oraz decyzji prezydenta Władimira Putina o aneksji ziem, na których odbyły się te "plebiscyty".

Po zakończeniu spotkania rosyjski dyplomata zapytany o "referenda" odpowiedział: "To prawo samostanowienia ludności tych terytoriów, które Federacja Rosyjska popiera".

Po spotkaniu do dziennikarzy zebranych przez MSZ wyszedł też rzecznik resortu Łukasz Jasina. Jak podkreślił rzecznik, Andriejew jest w tym roku "dość częstym gościem (w polskim MSZ - red.) z uwagi na takie a nie inne działania Federacji Rosyjskiej".

Jasina zapytany o apele dotyczące wyjazdu Polaków z Rosji, odpowiedział: "Bycie Polakiem w Federacji Rosyjskiej bez względu na mobilizację zarządzoną przez Putina nie jest bezpiecznym zajęciem. Różne rzeczy mogą stać się Polakom w Federacji Rosyjskiej. My wzywamy ich do wyjazdu od lutego".

W rozmowie z mediami rzecznik MSZ podkreślił również, że na razie "nie ma planów odwołania ambasadora Andriejewa".

