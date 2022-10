Prezydent Duda: Przekazałem Stoltenbergowi prośbę Zełenskiego

We wtorek w Bratysławie odbywa się spotkanie prezydentów Grupy Wyszehradzkiej. Politycy dyskutowali m.in. o bezpieczeństwie w regionie po agresji Rosji na Ukrainę oraz o kryzysie energetycznym, który w wyniku działań Kremla uderza w państwa europejskie.

W spotkaniu wzięli udział prezydenci: Polski – Andrzej Duda, Słowacji – Zuzana Čaputová, Czech – Miloš Zeman oraz Węgier – Katalin Novák.

Prośba Zełenskiego

Podczas konferencji prasowej kończącej zjazd przywódców państw V4, prezydent Andrzej Duda poinformował, że spełnił prośbę prezydenta Ukrainy dotyczącą zwołania nadzwyczajnego szczytu NATO. Jak powiedział polski przywódca, sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg "poważnie rozważa uczynienie takiego kroku". Szczyt miałby mieć miejsce w przyszłym tygodniu.

Podczas swojego wystąpienia prezydent Duda wyraził nadzieję, że Ukraina odzyska wszystkie swoje terytoria, których została pozbawiona przez Rosję po 2014 roku. Odniósł się także do śmiertelnych ataków rakietowych wymierzonych w ukraińskich cywili, które miały miejsce w poniedziałek. Polski prezydent powiedział, że sytuacja, w której bezkarnie jest łamane prawo międzynarodowe jest niedopuszczalna.

– Wierzę w to, że Ukraina przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej, także naszym wsparciu, wyprze napastników poza swoje granice uznane międzynarodowo. Odzyska kontrolę nad pełnią swojego terytorium, kontrolę, którą częściowo straciła jeszcze w 2014 roku w wyniku pierwszej rosyjskiej napaści – powiedział prezydent i podkreślił, że wyparcie Rosjan z terytorium Ukrainy to "absolutny wymóg bezpieczeństwa naszej części Europy i świata".

– Polska pomagała Ukrainie, Ukraińcom. Polska pomaga Ukrainie, Ukraińcom, Polska będzie pomagała Ukrainie i Ukraińcom, aż do zwycięstwa, bo taka jest konieczność zachowania bezpieczeństwa naszego i naszej części Europy. My Polacy nie mamy co do tego żadnych wątpliwości – dodał prezydent.

