Zmasowane ataki na Ukrainę, porozumienie ws. węgla, dymisja Szymańskiego. Rysunkowe podsumowanie tygodnia

Zmasowane ataki rakietowe na Ukrainę

Miniony tydzień przyniósł wiele interesujących wydarzeń w Polsce i na świecie. Prezentujemy najważniejsze z nich.

W poniedziałek rano Rosjanie przeprowadzili ataki na miasta w całej Ukrainie. Rakiety spadły m.in. na Kijów, Lwów, Tarnopol, Żytomierz, Zaporoże i Charków. Według ukraińskich służb ratunkowych zginęło co najmniej 14 osób, a ponad 90 zostało rannych.

Ministerstwo Obrony w Kijowie podało, że Rosja wystrzeliła ponad 80 pocisków na wiele celów w całej Ukrainie, z których 43 zostały zestrzelone przez obronę powietrzną.

Zmiany w rządzie

Szymon Szynkowski vel Sęk został powołany przez Andrzeja Dudę na ministra ds. Unii Europejskiej w KPRM. Zastąpił na tym stanowisku Konrada Szymańskiego.

Zmienił się też szef KPRM. Michała Dworczyka zastąpił były marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Nowy szef BBN

Andrzej Duda odwołał Pawła Solocha i powołał Jacka Siewierę na stanowisko sekretarza stanu i szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN). Uroczystość odbyła się w poniedziałek, 10 października br. w Belwederze w Warszawie. Jacek Siewiera pochodzi z Wrocławia. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu. Jest specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii oraz autorem pierwszego w Polsce podręcznika poświęconego ograniczeniom technologii podtrzymującej życie, zatytułowanego "Terapia daremna dla lekarzy i prawników". Ukończył z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Oksfordzkim w dziedzinie Strategii i Innowacji.

Maksymalna cena węgla dla samorządów. Rząd przyjął projekt ustawy

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował w piątek, że rząd przyjął projekt ustawy określającej maksymalną cenę węgla dla samorządów.

Zgodnie z założeniami nowego projektu ustawy węglowej, prywatne składy węglowe będą mogły kupować węgiel po 1500 zł za tonę. Różnicę wynikającą z wyższej ceny rynkowej pokryje rząd z budżetu państwa.

Inflacja we wrześniu. GUS podał ostateczne dane

GUS opublikował ostateczne dane dotyczące inflacji w Polsce. We wrześniu wyniosła ona 17,2 proc. rok do roku, co jest zgodne z danymi z tzw. szybkiego szacunku, które pojawiły się 30 września.

W stosunku do wcześniejszego miesiąca inflacja konsumencka wzrosła o 1,1 pkt proc. Najszybciej drożały energia (44,3 proc.) i żywność (19,3 proc.).

W stosunku do cen sprzed roku (wrzesień 2022) najwięcej podrożały: opał (172,2 proc.), gaz (35,6 proc.), olej napędowy (33,1 proc.), ryż (26,3 proc.), mąka (47,7 proc.), pieczywo (30,5 proc.) i makarony (18,6 proc.).

Oto rysunek autorstwa Cezarego Krysztopy: