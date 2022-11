Media: Polsce pozostało do realizacji pięć "kamieni milowych"

Jak wynika ze słów premiera Mateusza Morawieckiego, wniosek o wypłatę pierwszej transzy środków z Krajowego Planu Odbudowy będzie możliwy do złożenia za 2-3 tygodnie. – Jesteśmy dosłownie na ukończeniu przygotowywania wniosku. Tutaj odpowiedzialny za to jest pan minister Grzegorz Puda. Dziś rano z nim rozmawiałem. Twierdzi, że w końcu w ciągu 2-3 tygodni ten wniosek będzie możliwy do złożenia. Ja wolę ostrożnie powiedzieć, że w najbliższym czasie chcemy ten wniosek złożyć – powiedział Morawiecki podczas wizyty w Berlinie.

Zapowiedział, że w przyszłym tygodniu na kolejne rozmowy ws. KPO jedzie do Brukseli nowy minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

Polska czeka na ruch Brukseli

Jak podaje portal Interia, Polska przesłała do Komisji Europejskiej "potwierdzenie akceptacji ustaleń operacyjnych" 28 października. Teraz rząd czeka na ruch unijnych urzędników. Wysłanie pierwszego wniosku o płatność może nastąpić po ich podpisaniu. Chodzi o 2,851 mld euro z części dotacyjnej oraz z 1,368 mld euro z części pożyczkowej.

"Teraz po stronie KE trwają wewnętrzne konsultacje miedzy dyrekcjami, a następnie uruchomiona zostanie procedura podpisywania ustaleń operacyjnych" – przekazali portalowi urzędnicy z Ministerstwa Finansów i Polityki Regionalnej.

Wciąż trwają dyskusje dot. "kamieni milowych". Do spełnienia pozostało pięć. "Chodzi o ustanowienie funduszu na rzecz zero, bądź niskoemisyjnej mobilności i energii, wejście w życie nowelizacji ustawy o inwestycjach w lądowe farmy wiatrowe, wprowadzenie ulg podatkowych w zakresie robotyzacji oraz nowelizację ustawy o finansach publicznych, która pozwoli rozszerzyć zakres stabilizującej reguły wydatkowej o państwowe fundusze celowe" – czytamy.

Ostatni, najtrudniejszy, dot. wymiaru sprawiedliwości. "Czekamy na ostateczne potwierdzenie akceptacji spełnienia kamienia milowego odnośnie do reformy sądownictwa" – mówią urzędnicy z biura prasowego resortu Grzegorza Pudy. Komisja domaga się od Polski zmian dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Wymagane dokumenty dotyczące reformy sądownictwa zostały przekazane do KE.

Polska traci kolejne fundusze

Tymczasem Polska nadal traci unijne fundusze w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W czwartek 27 września Polska straciła 30 mln euro z unijnych funduszy – poinformowała w piątek korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon. Komisja Europejska obarczyła Polskę kolejną, siódmą, transzą kar w związku niewykonaniem orzeczenia TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej SN.

