"Antyniemiecka fobia". Szokujący sondaż ws. Kaczyńskiego

"Antyniemiecka fobia, polska racja stanu – czym kieruje się Jarosław Kaczyński, który regularnie krytykuje politykę Niemiec. Pracownia United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zapytała o to Polaków" – reklamuje sondaż serwis WP.pl, który w pytaniu postawił zaskakującą tezę.

Powołując się na niemieckiego media, Wirtualna Polska tłumaczy bowiem, że w odbiorze naszych zachodnich sąsiadów prezes PiS "coraz ostrzej wypowiada się na temat Niemiec".

Portal jako przykłady takich wypowiedzi podał zamieszanie związane z rozmieszczeniem w Polsce systemów Patriot (Warszawa proponowała wsparcie systemami Ukrainy) oraz słowa Kaczyńskiego dotyczące niemieckich żołnierzy, którzy mieliby bronić terytorium Polski, jako członka NATO. – Dotychczasowa postawa Niemiec nie daje podstaw do tego, by sądzić, że oni zdecydują się na to, by strzelać do rakiet rosyjskich – tłumaczył prezes PiS na konferencji prasowej, pod koniec listopada.

Czy Kaczyński ma "antyniemiecką fobię"?

Osoby ankietowane przez United Surveys ws. postawy Kaczyńskiego, odpowiadały na pytanie, czym ich zdaniem kieruje się prezes PiS "regularnie krytykujący politykę Niemiec".

Badani mogli wybrać między trzema odpowiedziami: "Antyniemiecką fobią", "Racjonalną politykę i polską rację stanu" oraz "Nie wiem/Trudno powiedzieć".

W wypadku tak zadanego pytanie, aż 54,4 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "antyniemiecką fobią", a 39 proc. "racjonalną polityką i polską racją stanu". Zdania w tej kwestii nie miało 6,6 proc. badanych.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 2-4 grudnia 2022 roku metodami CAWI & CATI 50/50 na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.

Czytaj też:

"Obsesja przeciwko LGBT". Tusk zwrócił się do młodychCzytaj też:

Bochenek odpowiada Tuskowi. "Donald nic nie mogę"