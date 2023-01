Nowe informacje ws. zdrowia prezesa PiS. "Aktywność może pogorszyć stan"

Przed świętami Bożego Narodzenia Jarosław Kaczyński trafił do szpitala. Jak zapewniano, była to planowa, rutynowa wizyta.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości cierpi na dolegliwości związane z chorobą zwyrodnieniową stawów. W 2019 roku przeszedł zabieg wstawienia endoprotezy w kolanie. Wówczas media relacjonowały, że operacja była planowana od dawna, lecz polityk odkładał ją ze względu na kampanię wyborczą (w październiku 2019 roku odbyły się wybory parlamentarne).

Tydzień temu lider partii rządzącej, po niemal trzech tygodniach, opuścił szpital.

Co dalej?

Jak podaje portal gazeta.pl, pod nieobecność Jarosława Kaczyńskiego, który leżał w szpitalu po operacji kolana, w Zjednoczonej Prawicy wrzało. – To może brzmieć głupio, ale w PiS jest tak, że jak ludzie nie widzą prezesa na Nowogrodzkiej, to rzucają się sobie do gardeł. Także stąd ta rozpierducha – mówi osoba z obozu rządzącego.

Jest plan dot. aktywności sejmowej Kaczyńskiego. W Sejmie będzie tylko na głosowaniach – a te były w środę (pierwszego dnia trwającego posiedzenia Sejmu) i są planowane na piątek (ostatniego dnia). Polityk porusza się o kuli.

Kaczyński chce ruszać w Polskę

Powrót do pełnej aktywności zajmie jeszcze trochę czasu – chodzi o rehabilitację. – Prezes planował wrócić szybko i sam byłby gotowy to zrobić choćby jutro, ale aktywność prezesa nie może pogorszyć stanu jego zdrowia i wtedy by pewnie trzeba poprawiać zabieg – wskazuje osoba z otoczenia prezesa PiS.

Na przełom stycznia i lutego Nowogrodzka przymierza się już do powrotu Jarosława Kaczyńskiego na trasę objazdu Polski. Gazeta.pl opisuje, że jeśli nie nastąpi nagłe pogorszenie, jeszcze w tym tygodniu prezes PiS wróci też do pracy w biurze partii. Nie wiadomo jednak, czy odbędzie się cotygodniowe posiedzenie prezydium politycznego formacji.

