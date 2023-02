Sejm przyjął ustawę o świadczeniu dla rodzin poległych mundurowych

"Przed chwilą Sejm jednogłośnie przyjął ustawę o świadczeniu pieniężnym dla rodzin poległych funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych. Dziękuję posłom za poparcie tych ważnych i społecznie oczekiwanych rozwiązań" – napisał po głosowaniu szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Ustawa o świadczeniu dla rodzin poległych żołnierzy

Celem ustawy jest zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom funkcjonariuszy następujących służb: Żołnierze zawodowi, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczna, Straż Marszałkowska, Służba Ochrony Państwa, Państwowa Straż Pożarna, Służba Celno-Skarbowa, Służba Więzienna, strażacy ratownicy Ochotniczych Straży Pożarnych i ratownicy górscy, którzy zginęli w służbie lub podczas ratowania życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.

Przepisy te mają uregulować tę kwestię poprzez wprowadzenie i wypłatę świadczenia pieniężnego, a także być symbolicznym wyrazem wdzięczności dla rodzin tych funkcjonariuszy, żołnierzy, strażaków i ratowników, którzy poświęcili swoje życie w celu ratowania innych.

Ustawa przewiduje, że wdowy i wdowcy po poległych funkcjonariuszach i żołnierzach będą otrzymywać miesięczne świadczenie do końca swojego życia, które będzie wynosić kwotę równą średniemu uposażeniu w danej formacji (na przykład w Policji ponad 7 000 zł).

Dzieci poległego funkcjonariusza będą otrzymywać 50 proc. jego uposażenia. Świadczenie będzie im przysługiwać do 18. roku życia, a jeśli będą kontynuować naukę - do 24. lub 25. roku życia. Jeśli jako niepełnoletnie staną się całkowicie niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji, świadczenie będzie im przysługiwać bez względu na wiek. Dzieci bez obojga rodziców otrzymają 100 proc. średniego uposażenia.

