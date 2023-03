Opozycja ma zaskakujący plan. Chodzi o rolę Giertycha

We wtorek opozycja podpisała tzw. pakt senacki. Oznacza to, iż wystawi wspólnych kandydatów w wyborach do Senatu. Porozumienie zawarły Koalicja Obywatelska, Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 Szymona Hołowni i grupa samorządowców.

"Strony porozumienia zobowiązują się do niewystawiania i niepopierania innych kandydatek lub kandydatów niż uzgodnieni w ramach niniejszego porozumienia, a w przypadku startu innych kandydatek lub kandydatów poza paktem senackim 2023 do działań zgodnych ze statutami partii, które są stronami niniejszego porozumienia" – mogliśmy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu.

Giertych senatorem?

Od kilku miesięcy krążą plotki o starcie Romana Giertycha w wyborach parlamentarnych. Były wicepremier miałby wystartować w wyborach do Senatu.

Kontrowersyjny mecenas otrzymał wsparcie od Szymona Hołowni, który wprost opowiada się za jego startem. Lider Polski 2050 stwierdził, że Giertych ma do tego prawo po tym, "co PiS zrobił jego rodzinie".

- Jeżeli będzie kandydował, to nikt nie będzie przeciwko niemu wystawiał kontrkandydata, a przynajmniej ja o takim pomyśle nie słyszałem - zapewniał Hołownia w rozmowie z TVN24.

Ciche wsparcie opozycji

Sam Giertych w przeszłości przyznał, że zależy mu na starcie w ramach paktu senackiego, jednak wszystko wskazuje na to, że ten scenariusz jest już nieaktualny.

Mecenas najprawdopodobniej wystartuje z własnego komitetu, a od opozycji lewicowo-liberalnej otrzyma "ciche" wsparcie polegające na tym, że nie zgłosi ona własnego kandydata w okręgu Giertycha. Dzięki temu zagraniu głosy opozycji nie podzielą się, a były szef Ligi Polskich Rodzin będzie miał większe szanse na zdobycie mandatu.

"Sądzę, że tak właśnie będzie. Podobnie zrobił Krzysztof Kwiatkowski w zeszłych wyborach i to ułatwia czasem kampanię" - stwierdził Giertych pytany przez Wirtualną Polskę, czy wystartuje z własnego komitetu. Jednocześnie podkreślił, że jest wdzięczny Szymonowi Hołowni za słowa wsparcia.

