Kongres Pamięci Narodowej. Wielkie wydarzenie IPN na PGE Narodowym

To pierwsze takie wydarzenie, oferujące pasjonatom naszych dziejów debaty historyczne, gry, wystawy, warsztaty, nowe technologie, pokazy filmowe i wiele innych atrakcji.

Kongres Pamięci Narodowej

Przez trzy dni najsłynniejszy polski stadion będzie gościł m.in. edukatorów, naukowców, nauczycieli, działaczy społecznych, Weteranów, dzieci i młodzież, a także blogerów, vlogerów, pisarzy, dziennikarzy i wszystkich, dla których historia i pamięć historyczna są ważne.

W trakcie 24 paneli dyskusyjnych opowiemy o najnowszej historii Polski w sposób przemawiający do każdego pokolenia: zarówno osób starszych, dobrze pamiętających trudny wiek XX, jak i do młodzieży, uczącej się poprzez nowe technologie, multimedia i zabawę.

Pomysł prezentacji naszego dziedzictwa narodowego w tak urozmaicony sposób, szerokiemu gronu odbiorców, to odpowiedź na wyniki zrealizowanych na zlecenie IPN badań społecznych dotyczących wiedzy historycznej Polaków i ich postaw wobec przeszłości. Wyniki raportu „Edukacja dla pamięci” zostaną przedstawione podczas konferencji otwierającej Kongres. Porozmawiamy też o tym, na czym powinna się opierać nowoczesna, atrakcyjna edukacja historyczna.

Dla najmłodszych gości Kongresu Pamięci Narodowej przygotował m.in. przedstawienie teatralne „Miś Wojtek”, warsztaty „Drużyna Inki” oraz filmy edukacyjne. Dzięki współpracy Instytutu z grupami rekonstrukcyjnymi będzie można obejrzeć zabytkowe pojazdy i umundurowanie.

Z myślą o nastolatkach powstanie Strefa Nowych Technologii, wyposażona w stanowiska komputerowe i gogle VR. Chętni spróbują sił w łamaniu bolszewickich szyfrów („Gra Szyfrów”) i wejdą do mieszkania w peerelowskim bloku, w którym jest ukryta konspiracyjna drukarnia (aplikacja „Szybowcowa ’87”). Z kolei uczestnicy Edukacyjnej Podróży Historycznej będą mogli poznać historię XX w. – od roku 1918, aż po czasy „Solidarności” – poprzez quizy, puzzle czy odczytywanie grypsów.

Młodzi programiści będą rywalizowali w ramach Histhacku – staną przed zadaniem błyskawicznego stworzenia programów w oparciu o materiały IPN. Dla miłośników gier planszowych na Stadionie PGE Narodowy odbędzie się finał rozgrywek turnieju historycznych gier planszowych.

Ważnym punktem Kongresu będzie Międzynarodowy Festiwal Filmowy o Totalitaryzmach „Echa Katynia”, organizowany już po raz czwarty. Jak co roku, będzie to doskonała okazja do obejrzenia filmów polskich i zagranicznych. Projekcjom będą towarzyszyły panele dyskusyjne i spotkania z twórcami.

Wydarzenie objęte patronatem honorowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Więcej informacji: https://kongrespamiecinarodowej.pl/