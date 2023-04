"Zachowaj spokój. Stosuj się do poleceń służb". Ćwiczenia Policji i FBI w Warszawie

Do mieszkańców Warszawy został wysłany w poniedziałek rano alert RCB (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa) z powiadomieniem o planowanych ćwiczeniach antyterrorystycznych policji. Zwrócono w nim uwagę na możliwe utrudnienia w komunikacji i zaapelowano o zachowanie spokoju oraz stosowanie się do poleceń służb.

W nocy z poniedziałku na wtorek, w godzinach 19:00-4:00 na stacjach metra Stare Bielany i Stadion Narodowy odbędą się ćwiczenia antyterrorystyczne pod kryptonimem "Wolf-Ram-23". Organizatorem działań jest Komenda Główna Policji wraz z Wydziałem ds. Zwalczania Broni Masowego Rażenia Federalnego Biura Śledczego (FBI) – poinformowała policja.

Ćwiczenia antyterrorystyczne w Warszawie

Głównym celem ćwiczeń jest przygotowanie służb do reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z atakiem terrorystycznym oraz zagrożeniem chemicznym, biologicznym, radiacyjnym lub nuklearnym. Ćwiczenia potrwają do środy i obejmą obszar innych województw.

RCB wysłało SMS-y do mieszkańców Warszawy i okolic. Ostrzeżono o możliwych utrudnieniach w komunikacji i zaapelowano o zachowanie spokoju oraz stosowanie się do poleceń służb.

Ćwiczenia zostaną przeprowadzone w dwóch epizodach. Pierwszy odbędzie się na stacji metra Stare Bielany, a druga część na stacji Stadion Narodowy. W związku z tym, metro na linii M1 nie będzie kursowało na odcinku pl. Wilsona - Młociny, a na linii M2 pociągi nie zatrzymają się na stacji Stadion Narodowy.

Komunikat Policji

Policja dodaje, że trudna sytuacja za wschodnią granicą, wymaga od wielu służb ciągłej gotowości oraz podnoszenia umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Wskazano, że organizacja tego typu ćwiczeń ma na celu koordynowanie i współpracę służb stojących na straży bezpieczeństwa, a także sprawdzenie funkcjonujących procedur w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Ćwiczenia odbywać się będą w warunkach zbliżonych do realnych, dzięki czemu możliwe będzie wypracowanie zasad współpracy z innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach oraz praktyczne sprawdzenie już posiadanej wiedzy przez funkcjonariuszy w zakresie realizacji czynności służbowych w działaniach kryzysowych. Ćwiczenia dowódczo-sztabowe to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń między uczestnikami działań. Wnioski i uwagi z przeprowadzonych ćwiczeń stanowić będą cenny materiał szkoleniowy - przekazała policja w komunikacie.

