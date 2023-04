Tusk do Wojciechowskiego: Podaj się chłopie do dymisji, zrezygnuj

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zaapelował do komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, aby ten podał się do dymisji. Zdaniem byłego premier polityk PiS szkodzi polskim rolnikom.

– Dzisiaj warto (...) głośno zażądać i robię to w imieniu tych wszystkich, których spotykam w całej Polsce. Aby komisarz wyznaczony przez PiS, komisarz ds. rolnictwa w UE, który w marcu, dwa tygodnie temu, rozkładając ręce powiedział, że on czeka na jakieś dyspozycje od Kaczyńskiego czy PiS-u czy rządu, i to nie jest kwestia honoru, bo już dawno przestałem apelować do takich uczuć jeśli chodzi o PiS-owców, ale w interesie jakby polskiego rolnictwa, ale też samego komisarza Wojciechowskiego: podaj się chłopie do dymisji, zrezygnuj – mówił Tusk podczas posiedzenia klubu KO w Lublinie.

twitter

– Zmarnowałeś ten rok, ludziom ich wysiłek, pieniądze, ciężką pracę. Nie ma co czekać na jakieś procedury odwoływania –dodał lider Platformy.

Wojciechowski pytany o dymisję: Dlaczego? Wykonałem zadanie w 200 proc.

Tymczasem komisarz Wojciechowski przekonuje, że w zakresie pomocy UE dla polskich rolników zrobił wszystko, co możliwe.

W rozmowie z serwisem rp.pl na początku kwietnia polityk był pytany o działania na rzecz rolników – przede wszystkim w kontekście napływu zboża z Ukrainy. Czy Wojciechowski poda się do dymisji? – Dlaczego miałbym to robić? – odpowiedział pytaniem.

– Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę polscy rolnicy, dzięki moim działaniom, otrzymali 5 mld złotych pomocy. To była najpierw pomoc do nawozów, stworzyłem. To była moja inicjatywa, żeby rolnictwo zostało włączone do systemu pomocy

publicznej – mówił Wojciechowski.

– To była moja duża batalia, w marcu 2022 roku. Dzięki temu, że rolnictwo zostało włączone do systemu pomocy, Polska miała możliwość udzielenia pomocy nawozowej, w bezprecedensowej skali, 836 mln euro. Pomoc zbożowa – 126 mln euro, 600 mln złotych na dopłaty do cen zbóż. Doprowadziłem do dwukrotnego uruchomienia rolnej rezerwy kryzysowej dla rolników, po raz pierwszy to się w historii zdarzyło. Z tej rezerwy Polska dostała najpierw 44 mln euro – to była pomoc dla producentów jabłek i hodowców trzody – przekonywał polski komisarz.

– Następnie, to ostatnie dni, 56 mln euro dla trzech krajów w Unii, to była trudna batalia, by udzielić pomocy wybranym państwom UE, a nie wszystkim. Kolejna transza tej pomocy jest w przygotowaniu – prawdopodobnie będzie to dla pięciu krajów tym razem, w tym Polski. Z tej puli Polska otrzymałaby jeszcze 32 mln euro. To bezprecedensowa pomoc. Wykonałem moje zadanie w 200 proc., uzyskałem więcej, niż to było możliwe – dodał polityk.

Czytaj też:

Soboń: Kryzys zbożowy musimy rozwiązać w ramach UECzytaj też:

Rosja ponownie zaczęła blokować eksport zboża z Ukrainy