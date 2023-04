Dziś Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców

O tym, by na drodze kierować się sercem oraz o tym, w jaki sposób kierowcy wspierają misjonarzy, mówił ks. Jerzy Kraśnicki, Dyrektor MIVA Polska, zastępca Duszpasterza Krajowego Kierowców.

Wypadki w Polsce

Ks. Kraśnicki przypomniał, że w ubiegłym roku zanotowano najniższa liczbę wypadków drogowych (od. 21 tys.) oraz liczbę ofiar śmiertelnych tych wypadków (1896) od ok. 30 lat. – Choć ta liczba jest najniższa, wciąż jest ogromna – powiedział. Dlatego już po raz 17. na początku intensywnego sezonu motoryzacyjnego, gdy na drogach obok samochodów pojawia się również wiele motocykli i rowerów, obchodzona będzie Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców.

– Od lat, jako duszpasterstwo oraz MIVA Polska modlimy się o mądrą koegzystencję na drogach, apelujemy do kierowców o rozwagę i życzliwość na drogach i prosimy, by modlitwa w tej intencji odbywała się w każdej parafii – podkreślił. Jak dodał, odpowiedzialnością za bezpieczeństwo obciążeni są nie tylko kierowcy samochodów ale również rowerzyści i piesi. I za nich również – za wszystkich użytkowników dróg – trzeba się modlić.

Ks. Kraśnicki zaznaczył, że w ostatnich latach infrastruktura dróg oraz bezpieczeństwo pojazdów znacząco się poprawiły. Jeśli chodzi o wypadki, nie bez znaczenia jest jednak wciąż tzw. czynnik ludzki. Bywa on często decydujący. – Bezpieczeństwo i kultura na drodze – to przede wszystkim zależy od człowieka – powiedział duszpasterz kierowców. Dlatego, jego zdaniem, tak ważne jest by kierować się na drodze nie tylko przepisami ale przede wszystkim wzajemną miłością.

Pielgrzymka na Jasną Górę

Kapłan zapowiedział też, że 13 maja br. odbędzie się 22. Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę. Do uczestnictwa w niej zaproszeni są zwłaszcza ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo na drogach, przedstawiciele policji, instruktorzy jazdy itp. Obecni będą również misjonarze korzystający ze wsparcia MIVA Polska, misyjnego stowarzyszenia, którego celem jest pomoc misjonarzom w zdobywaniu i zakupie środków transportu.

W ramach pielgrzymki przewidziana jest Msza św. w intencji kierowców, droga krzyżowa w intencji wszystkich ofiar wypadków oraz Apel Jasnogórski. Podczas spotkania zostanie tez przekazany dar od kierowców na rzecz misji – w tym roku będzie to ponad 530 wózków inwalidzkich, które trafią do 16 krajów świata do potrzebujących na misjach, zarówno do osób indywidualnych jak i instytucji.

