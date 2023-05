Kto zaiwanił raport o stratach wojennych?

Stąd opowieść o ciekawym wydarzeniu, do którego doszło podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu powstania w warszawskim getcie. Otóż wicepremier Gliński chciał był wręczyć prezydentowi Niemiec raport o stratach wojennych poniesionych przez Polskę podczas okupacji. Sporo było oficjalnego pozowania do zdjęć, przechadzano się po wystawie, więc trzeba było mieć wolne ręce. I nagle cios! Odłożony na chwilę na stolik raport zniknął! A my wiemy nawet, kto go zaiwanił, gdyż opowiedzieli nam to świadkowie. Personel ambasady Niemiec w Warszawie.

Niemieccy czyściciele historii, którzy chcieli chronić swego prezydenta, nie docenili jednak przeciwnika. Strona polska błyskawicznie zorientowała się, że raport zniknął, i na ręce wicepremiera Glińskiego dostarczono nowy egzemplarz raportu. Różnica taka, że była to wersja pełna, obszerna, stąd zdjęcia Steinmeiera z gigantycznym tomem otrzymanym od Glińskiego. A personelowi ambasady Niemiec w Warszawie dedykujemy ten oto cytat z Güntera Grassa: „Winie i posłusznemu jej wstydowi można przypisać, że dręczy, dręczy nieustannie”.