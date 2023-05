Poseł PO zarzucił kłamstwo Beacie Szydło. "Nie jest pan zbyt bystry"

Poseł Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk zarzucił kłamstwo byłej premier Beacie Szydło. Stwierdził, że w 2015 roku polityk Prawa i Sprawiedliwości obiecała wprowadzenie bezpłatnych leków dla osób, które skończyły 75 lat, a następnie nie wywiązała się z tego zobowiązania.

"Kłamią, jak to w mafii"

Swój post poseł PO opatrzył stwierdzeniem: "Kłamczucha Beata Szydło. W tym jednym są mistrzami. Kłamią, jak to w mafii".

– To nie kto inny, tylko Beata Szydło w 2015 roku obiecywała darmowe leki dla seniorów. Nic z tego nie wyszło, bo oszukali seniorów, tak samo jak wiele innych grup społecznych. A najlepsze jest to, ze jednocześnie od dwóch lat leży w Sejmie ustawa, która gwarantuje bezpłatne leki dla seniorów. Kto blokuje te zmiany? PiS. Dziś wracają do starych niespełnionych obietnic, ale może by było po prostu warto spełnić te już raz dane, bo to stado kłamców, ale to już wiemy – powiedział na nagraniu polityk PO.

Tomczyk niedoinformowany?

Szydło odpowiedziała Tomczykowi na tym samym medium społecznościowym.

"Panie Tomczyk, rozumiem, że nie jest pan zbyt bystry, ale proszę nie zakładać, że odbiorcy pana wpisów to idioci. Rząd PiS po objęciu władzy w 2015 wdrożył dokładnie to, co zapowiedziałam: darmowe leki dla seniorów 75+. Ten program działa od lat, tylko w 2022 roku skorzystało z niego 2,7 miliona osób. Teraz zaproponowaliśmy darmowe leki dla osób powyżej 65 roku życia (oraz poniżej 18). Ten program także sprawnie wprowadzimy, a wy, jak zawsze, zostaniecie sami ze swoimi kłamstwami" – napisała była premier.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński obiecał, że program bezpłatnych leków zostanie rozszerzony o kolejne grupy społeczne – seniorów po 65 roku życia i dzieci oraz młodzież do lat 18. Na listę nieodpłatnych medykamentów trafi część tych preparatów, które obecnie są darmowe dla osób, które skończyły 75 lat. Będą to między innymi lekarstwa na choroby układu oddechowego, pokarmowego i serca. Lista bezpłatnych leków dla dzieci obejmie także niektóre antybiotyki.

