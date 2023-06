Premier Morawiecki: Polska jest miss świata

W Bogatyni na Dolnym Śląsku trwa konwencja Zjednoczonej Prawicy. Głos zabrali m.in. wicepremier Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki: Polska jest miss świata

Poszczególne ugrupowania przekonują, że jesienne wybory będą tymi najważniejszymi. – Te zbliżające się wybory to rzeczywiście najważniejsze wybory od 1989 roku. Trzeba zadać sobie pytanie jaka jest stawka tych wyborów, po co one są. Odpowiedź jest prosta i najważniejsza, to wybory o nasz suwerenny, samodzielny byt, to wybory, które rozstrzygną o tym czy będziemy mogli dalej realizować nasze marzenie jakim jest dostatnia Polska. Polska, która żyje na poziomie co najmniej bogatych państw Europy i Zachodniej. Jesteśmy na dobrej drodze – powiedział szef rządu.

Zdaniem premiera najlepszą opcją rządzącą jest jego formacja. – Polska nie jest brzydką panną na wydaniu, Polska jest miss świata. I dlatego Polska zasługuje na dobrego gospodarza, zasługuje na PiS. Dobry gospodarz nie zostawia ludzi samych sobie w czasie, kiedy jest piękna pogoda, ale też w czasie, kiedy zbierają się na horyzoncie ciemne chmury – mówił polityk.

Premier: PiS na straży Polski

Morawiecki zaatakował Platformę Obywatelską i Donalda Tuska. – Zobaczcie jak wyglądają jego spotkania, spotkania opozycji? Kłamstwa i fałsz, hejt i łgarstwa. Nieuczciwość, brak przywoływania faktów. To niewiele kosztuje, ale zachęcam do sprawdzania tych faktów, o których mówił pan prezes i wszystkich tych, które świadczą o tym, jaki jet rzeczywisty stan spraw gospodarczych w naszej ojczyźnie, bo oni się będą posługiwali każdym kłamstwem, chamstwem również, każdym draństwem, żeby wypchnąć nas z polityki, ale nie możemy na to pozwolić, bo od tego zależy suwerenny, samodzielny byt naszej ojczyzny. Nie pozwolimy na to i dlatego stoimy tutaj jako jedna drużyna pod przywództwem prezesa, premiera Kaczyńskiego. Jesteśmy drużyną kompletną – powiedział premier Morawiecki.

Premier mówił o sprawie kopalni Turów. – Są potężne siły, które chcą zniszczyć ten nasz rozwój, tę naszą historyczną szansę. W tym samym czasie, kiedy polskie sądy chcą zamknąć kopalnię Turów. Tę, którą daje 7% prądu RP. W tym samym czasie w Niemczech procedowana jest ustawa, aby wszystkie organizacje pozarządowe i różne głosy społeczne nie musiały być uwzględniane przy inwestycjach w gazociągi. To jawna niesprawiedliwość i PiS nie pozwoli na taką niesprawiedliwość. Stoimy na straży Polski, ale nie dajcie się nabrać na ten stek kłamstw i oszustw – stwierdził premier Mateusz Morawiecki w trakcie wiecu Zjednoczonej Prawicy w Bogatyni.

