"Wiedzą na co nas stać". Polscy strażacy walczą z ogniem w Grecji

We wtorek popołudniu szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński poinformował, że polscy strażacy pojadą do Grecji. Polskie służby dotarły na miejsce akcji, w okolicach Aten, w piątek wieczorem.

Jak podaje Państwowa Straż Pożarna, w sobotę, po porannej odprawie z dowództwem GFFFV (ang. Ground Forest Fire Fighting using Vehicles - red.) oraz przedstawicielami władz Grecji i greckimi oficerami łącznikowymi, dwanaście wozów gaśniczych, dwa wozy dowodzenia i łączności i dwa wozy operacyjne udały się do działań w okolicy miast Mandra oraz Stefanii.

facebook

W bazie polskich strażaków w mieście Villia (siedziba byłej szkoły pożarniczej) pozostała część modułu w oparciu o dostępną infrastrukturę organizuje zaplecze socjalne, sanitarne oraz miejsce stacjonowania i tankowania pojazdów – czytamy w komunikacie PSP.

Wysłany do Grecji moduł GFFFV (ang. Ground Forest Fire Fighting using Vehicles - red.) to moduł gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów. Obecnie w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności Unii Europejskiej Polska posiada sześć takich modułów, wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów lasów, które stacjonują w miastach: Kraków, Białystok, Poznań, Olsztyn, Szczecin i Wrocław.

Pożary w Grecji. Setki strażaków walczą z żywiołem

Grecja już drugi tydzień zmaga się z falą upałów. Temperatury w cieniu przekraczają w wielu miejscach nawet 40 st. C., a władze alarmują, aby ograniczać czas przebywania na słońcu. – Różne muzea archeologiczne, które działają na świeżym powietrzu, są zamykane w godzinach popołudniowych ze względu na upały. Niestety i tak słyszy się o turystach, którzy mdleją z gorąca – relacjonuje w rozmowie z Onetem Polka, autorka przewodników po Atenach, Joanna Barska.

W konsekwencji występowania wysokich temperatur oraz silnego wiatru dochodzi o pożarów. Od kilku dni strażacy zmagają się m.in. z trzema pożarami, które wybuchły w okolicy Aten. W ramach akcji służb, ewakuowano mieszkańców z nadmorskich miejscowości Lagonisi, Saronida i Anawysos.

Z ogniem walczy kilkuset strażaków, wspieranych przez żołnierzy, wozy strażackie, samoloty gaśnicze i śmigłowce – relacjonują media. W sumie, jak podają władze w Atenach, tylko w poniedziałek strażacy walczyli łącznie z 81 pożarami w całym kraju.

Czytaj też:

Szef MON: Wojska Obrony Terytorialnej sprawdziły się w tych trudnych chwilachCzytaj też:

W Trzebieniu spadł dron wojskowy. Sprawę badają służby